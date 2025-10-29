CANAL RCN
Economía

“No estaremos disponibles”: Nequi anuncia mantenimiento, luego de fallas en la app

Nequi refuerza su plataforma digital y anuncia medidas para mejorar la estabilidad del servicio y la experiencia de sus usuarios en Colombia.

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
02:34 p. m.
Después de varios días de intermitencias, Nequi confirmó que realizará un mantenimiento preventivo en su aplicación el próximo martes 4 de noviembre, entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m.

Durante ese lapso, el ingreso a la app estará temporalmente suspendido, según informó la compañía en un comunicado difundido por sus canales oficiales.

Nequi se prepara para mantenimiento programado el 4 de noviembre

El anuncio llega luego de una semana marcada por caídas recurrentes en los servicios de Bancolombia, proveedor de la infraestructura tecnológica que también respalda las operaciones de Nequi.

Medidas para mejorar la experiencia de los usuarios

De acuerdo con Nequi, esta actualización técnica busca prevenir nuevas fallas y mejorar la capacidad de respuesta ante el creciente número de transacciones digitales en el país.

En los últimos meses, la app ha registrado un aumento sostenido en su base de usuarios y en el volumen de operaciones diarias, lo que ha puesto a prueba su sistema.

La empresa también aseguró que todas las actualizaciones futuras serán informadas con anticipación, para que los usuarios puedan planear sus movimientos financieros sin inconvenientes.

Por ello, el mantenimiento lo harán en una hora donde las transacciones son mínimas y pocas personas se vean afectadas.

