Atención a la nueva modalidad de estafa: así ofrecen pagos por dar ‘likes’

Las redes sociales se han convertido en terreno fértil para los ciberdelincuentes. Ahora, una nueva modalidad de estafa circula bajo la promesa de pagar dinero a cambio de dar ‘likes’ a publicaciones o seguir cuentas.

Lo que parece un trabajo sencillo y atractivo se convierte en una trampa para robar los ahorros de las víctimas.

La alerta fue emitida por la Guardia Civil de España, a través de su perfil oficial en TikTok, donde explicaron cómo operan estos grupos criminales.

“Estas tareas consisten en dar ‘me gusta’ y seguir determinados perfiles de distintas redes sociales. Nos facilitan los enlaces y solo tenemos que hacer clic para acceder”, señalaron.

Así operan los estafadores en redes sociales

Los delincuentes suelen contactar a las personas por WhatsApp, Telegram u otras plataformas de mensajería, haciéndose pasar por grandes compañías que ofrecen empleos “fáciles”. Al inicio, prometen pagos de hasta 100 euros diarios por dar ‘likes’ o visualizar videos.

Con esa confianza inicial, invitan a los usuarios a ingresar en supuestos “grupos superiores”, donde aparecen tareas más complejas como realizar compras, devoluciones o “inversiones” que requieren transferir sumas crecientes de dinero.

Finalmente, cuando las víctimas han depositado montos significativos, los estafadores desaparecen sin dejar rastro.

“¿Cuántos me gusta vemos en nuestras redes al cabo del día? Nos gustaría que nos pagaran por ello, ¿verdad? Pues esta es la forma que han encontrado los ciberdelincuentes de estafarnos y quedarse con nuestro dinero”, advierte la Guardia Civil en su video de redes sociales.

Recomendaciones para no caer en la trampa

Las autoridades insisten en que ningún empleo serio paga únicamente por dar ‘likes’. Por ello, recomiendan:

Verificar siempre la autenticidad de los sitios web y enlaces compartidos.

No entregar datos personales ni bancarios en plataformas sospechosas.

Denunciar a la policía cualquier mensaje con promesas de dinero fácil.

En Colombia, aunque esta modalidad aún no se ha masificado, la Superintendencia Financiera advierte en su sección Alerta Ofertas Fraudulentas que toda promesa de “ganancias rápidas” es sospechosa.