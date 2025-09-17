Cuelgue de inmediato: la peligrosa estafa del ‘router’ wifi que está de moda

Recibir la llamada de un supuesto técnico que promete un router más moderno y una conexión más veloz puede sonar como una buena noticia. Sin embargo, detrás de esa “oferta especial” podría esconderse una peligrosa estafa que ya está siendo denunciada en varios países.

Los delincuentes se hacen pasar por empleados de reconocidas compañías de internet y aseguran que el dispositivo instalado en casa está obsoleto. Con esa excusa, convencen a los usuarios de entregar información personal o de aceptar cambios que terminan en cobros indebidos o incluso en la portabilidad fraudulenta de la línea hacia otro operador.

Así operan los estafadores del ‘router’ wifi

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en España ha lanzado alertas sobre este tipo de fraude, que también empieza a replicarse en América Latina.

Según la entidad, los criminales utilizan técnicas de ingeniería social: manipulan la confianza de las personas con un lenguaje técnico, nombres falsos y hasta números telefónicos que parecen oficiales.

En muchos casos, ofrecen un router gratis como premio por la antigüedad del cliente o aseguran que es obligatorio actualizar el equipo porque ahora hay cobertura 5G en la zona. En otras ocasiones, piden un pago adicional por el supuesto dispositivo que nunca llega.

¿Cómo protegerse de estas estafas?

La recomendación principal es colgar de inmediato si recibe una llamada de este tipo y comunicarse directamente con la línea oficial de su operador. Nunca entregue códigos SMS, claves ni datos bancarios por teléfono.

Tampoco acepte cambios de servicio sin verificar previamente en los canales oficiales de la compañía.

RELACIONADO Experto alerta sobre sorprendente modalidad de estafa en talleres mecánicos

Lo cierto es que los operadores sí pueden cambiar equipos cuando es necesario, muchas veces sin costo, pero jamás lo hacen a través de llamadas sospechosas que exigen datos sensibles. Estar alerta es clave para no caer en estas trampas cada vez más sofisticadas.