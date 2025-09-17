CANAL RCN
Economía

Cuelgue de inmediato: la peligrosa estafa del ‘router’ wifi que está de moda

Ojo con la estafa del ‘router’ wifi: delincuentes llaman ofreciendo más internet para robar datos y dinero. Aprenda cómo identificar y evitar este fraude.

Estafa router en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
06:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Recibir la llamada de un supuesto técnico que promete un router más moderno y una conexión más veloz puede sonar como una buena noticia. Sin embargo, detrás de esa “oferta especial” podría esconderse una peligrosa estafa que ya está siendo denunciada en varios países.

Se demora 30 segundos: así puede evitar frecuente estafa a través de Nequi
RELACIONADO

Se demora 30 segundos: así puede evitar frecuente estafa a través de Nequi

Los delincuentes se hacen pasar por empleados de reconocidas compañías de internet y aseguran que el dispositivo instalado en casa está obsoleto. Con esa excusa, convencen a los usuarios de entregar información personal o de aceptar cambios que terminan en cobros indebidos o incluso en la portabilidad fraudulenta de la línea hacia otro operador.

Así operan los estafadores del ‘router’ wifi

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en España ha lanzado alertas sobre este tipo de fraude, que también empieza a replicarse en América Latina.

Según la entidad, los criminales utilizan técnicas de ingeniería social: manipulan la confianza de las personas con un lenguaje técnico, nombres falsos y hasta números telefónicos que parecen oficiales.

Reconocida aerolínea en Colombia advierte por falsas estafas en tiquetes aéreos: mucho ojo
RELACIONADO

Reconocida aerolínea en Colombia advierte por falsas estafas en tiquetes aéreos: mucho ojo

En muchos casos, ofrecen un router gratis como premio por la antigüedad del cliente o aseguran que es obligatorio actualizar el equipo porque ahora hay cobertura 5G en la zona. En otras ocasiones, piden un pago adicional por el supuesto dispositivo que nunca llega.

¿Cómo protegerse de estas estafas?

La recomendación principal es colgar de inmediato si recibe una llamada de este tipo y comunicarse directamente con la línea oficial de su operador. Nunca entregue códigos SMS, claves ni datos bancarios por teléfono.

Tampoco acepte cambios de servicio sin verificar previamente en los canales oficiales de la compañía.

Experto alerta sobre sorprendente modalidad de estafa en talleres mecánicos
RELACIONADO

Experto alerta sobre sorprendente modalidad de estafa en talleres mecánicos

Lo cierto es que los operadores sí pueden cambiar equipos cuando es necesario, muchas veces sin costo, pero jamás lo hacen a través de llamadas sospechosas que exigen datos sensibles. Estar alerta es clave para no caer en estas trampas cada vez más sofisticadas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Semana de receso escolar en Colombia 2025 será más larga de lo habitual: así quedó el calendario

Finanzas personales

Cuota de alimentos en Colombia: ¿Padres pueden demandar a sus hijos?

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 17 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Estados Unidos

RedPRO rechaza descertificación de Colombia y pide soluciones globales al narcotráfico

La RedPRO, conformada por organizaciones regionales, expresó su rechazo a las declaraciones del Gobierno Nacional tras la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas.

Tiroteo en Estados Unidos

La fría reacción de Tyler James al escuchar que podría enfrentar la pena de muerte

La fría reacción de Tyler James Robinson durante su primera audiencia por el asesinato de Charlie Kirk.

Artistas

Estos son los carros más lujosos que Maluma posee en el garaje de su casa

Atlético Nacional

Campeón en Argentina y Chile sería nuevo técnico de Atlético Nacional: "Acuerdo verbal"

Cuidado personal

¿Cuántas veces deben miccionar las personas en un día?: esto dicen los expertos