Se demora 30 segundos: así puede evitar frecuente estafa a través de Nequi

En los últimos meses, se han incrementado las denuncias por estafas relacionadas con comprobantes falsos en Nequi, lo que afecta especialmente a pequeños comerciantes y emprendedores que reciben pagos a través de esta billetera digital.

El problema surge porque existen aplicaciones y métodos que permiten falsificar los comprobantes, generando una falsa sensación de seguridad en las transacciones.

Ante esta situación, la empresa ha desarrollado herramientas que permiten a los usuarios confirmar en pocos segundos si un pago es real, evitando fraudes que ponen en riesgo tanto los ingresos de los negocios como la confianza en este método de pagos.

Cómo verificar pagos en Nequi en menos de 30 segundos

El método más tradicional para comprobar un pago consiste en ingresar directamente a la cuenta y verificar que el dinero haya ingresado. Sin embargo, este proceso puede ser poco práctico, sobre todo para quienes manejan cuentas empresariales o no tienen acceso inmediato al dispositivo del titular.

Para simplificar la verificación, Nequi habilitó una función que toma menos de 30 segundos. Los pasos son los siguientes:

Abrir la aplicación Nequi (no es necesario ingresar a la cuenta). Pulsar el ícono del signo pesos ($). Seleccionar la opción “Comprobar un pago”. Escanear con la cámara el código QR del comprobante. Confirmar: la aplicación mostrará un chulo verde si el pago es auténtico.

Lo más destacable de este sistema es que no es necesario tener cuenta en Nequi para utilizarlo, lo que lo convierte en una solución práctica en casos donde no se pueda acceder a la cuenta titular.

Recomendaciones de seguridad para proteger tu cuenta de Nequi

Además de esta función, la plataforma también ha compartido una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad de los usuarios: