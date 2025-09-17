CANAL RCN
Economía

Se demora 30 segundos: así puede evitar frecuente estafa a través de Nequi

¿Recibe pagos por Nequi? Tome nota del truco que entregaron desde la billetera digital para evitar que caiga en frecuente modelo de estafa.

Estafas en Nequi
FOTO: Freepik

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
07:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos meses, se han incrementado las denuncias por estafas relacionadas con comprobantes falsos en Nequi, lo que afecta especialmente a pequeños comerciantes y emprendedores que reciben pagos a través de esta billetera digital.

Mucho ojo: la peligrosa aplicación que suplanta a Nequi con comprobantes de pago falsos
RELACIONADO

Mucho ojo: la peligrosa aplicación que suplanta a Nequi con comprobantes de pago falsos

El problema surge porque existen aplicaciones y métodos que permiten falsificar los comprobantes, generando una falsa sensación de seguridad en las transacciones.

Ante esta situación, la empresa ha desarrollado herramientas que permiten a los usuarios confirmar en pocos segundos si un pago es real, evitando fraudes que ponen en riesgo tanto los ingresos de los negocios como la confianza en este método de pagos.

Cómo verificar pagos en Nequi en menos de 30 segundos

El método más tradicional para comprobar un pago consiste en ingresar directamente a la cuenta y verificar que el dinero haya ingresado. Sin embargo, este proceso puede ser poco práctico, sobre todo para quienes manejan cuentas empresariales o no tienen acceso inmediato al dispositivo del titular.

Para simplificar la verificación, Nequi habilitó una función que toma menos de 30 segundos. Los pasos son los siguientes:

  1. Abrir la aplicación Nequi (no es necesario ingresar a la cuenta).
  2. Pulsar el ícono del signo pesos ($).
  3. Seleccionar la opción “Comprobar un pago”.
  4. Escanear con la cámara el código QR del comprobante.
  5. Confirmar: la aplicación mostrará un chulo verde si el pago es auténtico.

Lo más destacable de este sistema es que no es necesario tener cuenta en Nequi para utilizarlo, lo que lo convierte en una solución práctica en casos donde no se pueda acceder a la cuenta titular.

Recomendaciones de seguridad para proteger tu cuenta de Nequi

Nequi regala plata en septiembre: así funciona la campaña “Pasa la voz y gana lucas"
RELACIONADO

Nequi regala plata en septiembre: así funciona la campaña “Pasa la voz y gana lucas"

Además de esta función, la plataforma también ha compartido una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad de los usuarios:

  • Descargar la aplicación únicamente desde las tiendas oficiales y mantenerla siempre actualizada.
  • Utilizar claves seguras, evitando datos personales evidentes o combinaciones simples como “1234”.
  • Cambiar la clave periódicamente y nunca compartirla con terceros.
  • Recordar que Nequi nunca solicita contraseñas ni datos sensibles por mensaje o llamada.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Notable y contundente cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 17 de septiembre de 2025

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 16 de septiembre: número ganador del último sorteo

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 16 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Atlético Nacional

OFICIAL| Dimayor anunció drástica decisión tras el error de Atlético Nacional con los cuatro extranjeros

La Dimayor, a través de un comunicado, explicó cómo procederá tras el error de Atlético Nacional vs. Bucaramanga.

Asesinatos en Colombia

Capturan a dos sujetos que apuñalaron hasta la muerte a un hombre de 41 años en Soacha

Los detenidos atacaron de manera violenta a la víctima de 41 años en el barrio San Marcos de la comuna 6.

Estados Unidos

Escalofriante: filtran los mensajes que el presunto asesino de Charlie Kirk envió tras el crimen

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 17 de septiembre de 2025

Alimentos

Propiedades de las alcaparras: un tesoro nutricional para la salud