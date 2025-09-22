Lanzan nueva moneda en Colombia: así luce la pieza que tendrá uso exclusivo

El municipio de Roldanillo, en el departamento del Valle del Cauca, ha lanzado una moneda conmemorativa para celebrar los 450 años de su fundación. Esta pieza de edición limitada, que ya se encuentra en circulación, no es solo un objeto de recuerdo, sino un ambicioso mecanismo de financiación para la preservación del patrimonio y el impulso de la cultura local.

La moneda ha sido diseñada como un símbolo tangible de la historia y la identidad de Roldanillo. En una de sus caras, se destaca el aniversario de los 450 años, un hito que honra la larga trayectoria del municipio.

En la otra, se han plasmado elementos icónicos que lo definen: el reconocido Museo Rayo, un epicentro del arte moderno en Colombia, el Obelisco, que representa su legado arquitectónico, y la imagen del parapente, una actividad que ha posicionado a Roldanillo como un destino turístico de primer nivel a nivel internacional.

Estos símbolos no solo buscan proyectar el rico patrimonio de la región, sino también su dinamismo y potencial turístico, invitando a la comunidad a reconectarse con sus raíces.

Moneda tendrá uso exclusivo: este es su valor

Con una emisión limitada de 3.000 piezas, la moneda no está destinada a la circulación de uso corriente. Su principal objetivo, según lo confirmado por la administración municipal, es la recolección de fondos para la inversión en proyectos de prevención patrimonial y el desarrollo de actividades culturales.

Cada pieza tiene un valor de $25.000 y se ha puesto a la venta en diversos puntos estratégicos del municipio, incluyendo la Alcaldía, el Museo Rayo y una red de establecimientos comerciales autorizados.

Foto: Alcaldía de Roldanillo

La meta es clara: que cada familia de Roldanillo pueda adquirir un ejemplar para conservarlo como un objeto de valor histórico que trascienda generaciones, fortaleciendo el sentido de pertenencia.

Uno de los proyectos más relevantes que se financiarán con los fondos recaudados es la restauración de la Capilla de la Ermita, considerada un invaluable referente patrimonial del municipio.

Adicionalmente, la emisión de la moneda se enmarca en un proyecto cultural de mayor envergadura que contempla la inauguración de una obra especial que incluirá una cápsula del tiempo. Esta cápsula está diseñada para ser abierta en el año 2076, coincidiendo con la conmemoración del milenio de la fundación de Roldanillo.

Desde la Alcaldía, se ha enfatizado que esta iniciativa es una invitación a valorar la memoria y preservar los símbolos que identifican al municipio.