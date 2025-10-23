¿En cuánto quedaría una botella de licor con la reforma tributaria? Subirían un 70%

El sector de los licores en Colombia enfrenta un escenario complejo con la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional, que plantea elevar el IVA de 5% a 19% en bebidas con altos grados de alcohol como el ron y el aguardiente.

Según un análisis citado por La República, esta medida podría provocar incrementos de hasta 70% en los precios finales por botella, afectando directamente a los consumidores y a los ingresos departamentales.

¿En cuánto quedarían las botellas de ron y aguardiente?

Desde la Industria Licorera de Caldas, su gerente Diego Angelillis explicó que una botella de Ron Viejo de Caldas (750 ml), que actualmente cuesta $49.971, pasaría a $83.000 con la reforma.

De forma similar, el Aguardiente Antioqueño, hoy en $31.000, subiría a $51.100, evidenciando el fuerte impacto tributario sobre el precio de los destilados.

Efectos económicos y sociales del alza en los impuestos

Estos cálculos se presentan luego de que las principales licoreras del país —agrupadas en la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras (Acil), Empresas de Licores Internacionales (como Diageo, Pernod Ricard y Brown Forman) y Prolicores, advirtieran en un comunicado conjunto que la medida afectaría uno de los sectores más productivos de la economía, el cual representa 1,5% del PIB nacional y genera más de 200.000 empleos directos e indirectos.

Entre las consecuencias señaladas por las empresas están:

Menores recursos para los departamentos, que destinan parte de sus ingresos del licor a salud y educación.

Precios más altos para el consumidor final.

Aumento del contrabando y los licores adulterados, que ya representan el 22,4% del consumo total y podrían llegar al 50%.

Según el gremio, encarecer el licor legal no frena el consumo, sino que lo traslada al mercado ilícito, incrementando los riesgos para la salud pública.