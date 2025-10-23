CANAL RCN
Economía

¿En cuánto quedaría una botella de licor con la reforma tributaria? Subirían un 70%

El proyecto fiscal propone aumentar el IVA de los licores del 5% al 19%, lo que encarecería las botellas y reduciría los recursos destinados a salud y educación.

Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo
FOTO: Industria Licorera de Caldas

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
07:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sector de los licores en Colombia enfrenta un escenario complejo con la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional, que plantea elevar el IVA de 5% a 19% en bebidas con altos grados de alcohol como el ron y el aguardiente.

Propietarios de vivienda en Colombia tendrían importante gasto adicional con reforma tributaria
RELACIONADO

Propietarios de vivienda en Colombia tendrían importante gasto adicional con reforma tributaria

Según un análisis citado por La República, esta medida podría provocar incrementos de hasta 70% en los precios finales por botella, afectando directamente a los consumidores y a los ingresos departamentales.

¿En cuánto quedarían las botellas de ron y aguardiente?

Desde la Industria Licorera de Caldas, su gerente Diego Angelillis explicó que una botella de Ron Viejo de Caldas (750 ml), que actualmente cuesta $49.971, pasaría a $83.000 con la reforma.

De forma similar, el Aguardiente Antioqueño, hoy en $31.000, subiría a $51.100, evidenciando el fuerte impacto tributario sobre el precio de los destilados.

Los costos de cada botella de licor se elevarían 70% con la nueva reforma tributaria
RELACIONADO

Los costos de cada botella de licor se elevarían 70% con la nueva reforma tributaria

Efectos económicos y sociales del alza en los impuestos

Estos cálculos se presentan luego de que las principales licoreras del país —agrupadas en la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras (Acil), Empresas de Licores Internacionales (como Diageo, Pernod Ricard y Brown Forman) y Prolicores, advirtieran en un comunicado conjunto que la medida afectaría uno de los sectores más productivos de la economía, el cual representa 1,5% del PIB nacional y genera más de 200.000 empleos directos e indirectos.

Entre las consecuencias señaladas por las empresas están:

  • Menores recursos para los departamentos, que destinan parte de sus ingresos del licor a salud y educación.
  • Precios más altos para el consumidor final.
  • Aumento del contrabando y los licores adulterados, que ya representan el 22,4% del consumo total y podrían llegar al 50%.

Según el gremio, encarecer el licor legal no frena el consumo, sino que lo traslada al mercado ilícito, incrementando los riesgos para la salud pública.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

País sudamericano permite ahora transferir dinero por WhatsApp: así funciona

Finanzas personales

Llamado a ciudadanos que tienen deudas con el Icetex: podrían salvarse con esta ley

Subsidios en Colombia

Hogares colombianos recibirán hasta 905.000 pesos por subsidio en este mes de octubre

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Video reveló el momento exacto en que sacaron al hombre que desató la balacera en Mazurén

El sujeto, acusado de homicidio y extorsión, fue capturado tras enfrentarse a tiros con el Gaula Militar.

Millonarios

Millonarios se pronunció oficialmente y negó “defensa” de César Torres con Neyser

Millonarios negó los argumentos de César Torres para defender a Neyser Villarreal de su indisciplina en el club.

Yina Calderón

Hermanas de Yina Calderón le habrían ofrecido apartamento a Baby Demoni

Artistas

Murió importante cantante de música urbana: era conocido por J Balvin

Cuidado personal

Expertos advierten los riesgos de los mercados negros de esperma