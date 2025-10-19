CANAL RCN
¿Cuántos festivos habrá en 2026? Así queda el calendario tras importante cambio

Los colombianos se alistan desde ya para reservar sus vacaciones del 2'26, por eso es tan importante conocer el calendario con festivos.

Festivos en Colombia para 2026: Así queda el calendario tras cambio
Foto: Freepik y edición

Noticias RCN

octubre 19 de 2025
09:57 a. m.
Los puentes festivos son una de las tradiciones más esperadas por los colombianos, las cuáles permiten extender el descanso de fin de semana, viajar o compartir tiempo en familia.

Aunque 2025 está por terminar, muchos ya están planeando sus vacaciones del próximo año, y el calendario 2026 llega con una novedad importante.

De acuerdo con el conteo oficial, el país contará con 18 días festivos, de los cuales 11 caerán en lunes y 4 en viernes, lo que garantizará varios fines de semana largos para disfrutar escapadas dentro y fuera del país.

Un cambio que beneficiará a los colombianos

El Día de la Independencia, que se celebra el 20 de julio, caerá en lunes, generando un nuevo puente festivo que no se tuvo en 2025, cuando coincidió con un domingo.

Este cambio aumenta a 15 el número de puentes (lunes) festivos, lo que representa una excelente oportunidad para fomentar el turismo nacional.

La modificación se enmarca en la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), una norma que busca trasladar ciertos feriados al lunes siguiente para impulsar el turismo interno y permitir mejores periodos de descanso. Gracias a esto, 2026 será uno de los años con más fines de semana largos de la última década.

Calendario de festivos en Colombia para 2026

  • Enero 1: Año Nuevo
  • Enero 12: Reyes Magos
  • Marzo 23: Día de San José
  • Abril 2: Jueves Santo
  • Abril 3: Viernes Santo
  • Mayo 1: Día del Trabajo
  • Mayo 18: Ascensión de Jesús
  • Junio 8: Corpus Christi
  • Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús
  • Junio 29: San Pedro y San Pablo
  • Julio 20: Día de la Independencia
  • Agosto 7: Batalla de Boyacá
  • Agosto 17: Asunción de la Virgen
  • Octubre 12: Día de la Raza
  • Noviembre 2: Todos los Santos
  • Noviembre 16: Independencia de Cartagena
  • Diciembre 8: Inmaculada Concepción
  • Diciembre 25: Navidad.

Con más días para descansar y viajar, 2026 se perfila como un año ideal para planear vacaciones con tiempo, aprovechar promociones y disfrutar los destinos turísticos de Colombia.

