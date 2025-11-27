Venezuela revoca permisos a seis aerolíneas tras suspensión de rutas por alerta de EE.UU.

Venezuela anunció la revocatoria de permisos de operación a seis aerolíneas internacionales después de que estas suspendieran temporalmente sus rutas hacia el país.

La medida se produjo luego de que Estados Unidos emitiera una alerta a las aeronaves que vuelan por el espacio aéreo venezolano, instando a “extremar la precaución” ante el “empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar” en la zona.

Esta advertencia desencadenó la suspensión de operaciones por parte de Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, GOL y Turkish, tal como confirmó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac).

La autoridad venezolana acusó a estas compañías de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos”. El Ministerio de Transporte había otorgado un plazo de 48 horas para reanudar los vuelos, el cual venció sin que ninguna de las aerolíneas retomara operaciones.

Según la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Avavit), más de 8.000 pasajeros y al menos 40 vuelos han resultado afectados hasta ahora.

Reacciones del gobierno venezolano

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, criticó la postura estadounidense y defendió la decisión de Venezuela como un ejercicio de soberanía. Con declaraciones firmes, afirmó: “Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”, subrayando la posición oficial frente a la suspensión unilateral de rutas.

Paralelamente, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, denunció que Estados Unidos “dispone sus armas para la guerra”, mencionando el despliegue de bombarderos, destructores y aviones de combate cerca de las costas venezolanas.

El panorama de la seguridad regional

En el Caribe, la actividad militar estadounidense continúa aumentando. Operaciones como “Lanza del Sur” avanzan con apoyo de aliados como República Dominicana, que autorizó el uso temporal de aeropuertos para fines logísticos.

Asimismo, altos mandos estadounidenses han sostenido reuniones con líderes de Trinidad y Tobago en el marco de la cooperación regional contra el narcotráfico. En este escenario, más de veinte embarcaciones presuntamente vinculadas con drogas han sido bombardeadas en el Caribe y el Pacífico, con un saldo superior a 80 muertes, acciones cuya legitimidad ha sido cuestionada por expertos ante la falta de pruebas concretas.