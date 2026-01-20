CANAL RCN
Economía

Estos son los países que deberán pagar un bono para la visa de EE. UU.: medida comienza el 21 de enero

Estados Unidos exigirá un bono de hasta US$15.000 para la visa de turismo y negocios desde el 21 de enero. Conozca la lista de países afectados.

Foto: Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Noticias RCN

enero 20 de 2026
01:24 p. m.
A partir del 21 de enero de 2026, Estados Unidos comenzará a exigir un bono o fianza económica para la visa a ciudadanos de varios países que soliciten visas de turismo o negocios (B1/B2).

La medida, impulsada por el Gobierno estadounidense, busca reducir los casos de overstay, es decir, personas que permanecen en el país más tiempo del permitido.

Según lo informado por las autoridades, el bono será reembolsable y su valor podrá ser de USD 5.000, USD 10.000 o USD 15.000, lo que en Colombia equivale aproximadamente a entre 20 y 60 millones de pesos, dependiendo de la tasa de cambio. El monto será definido por un funcionario consular durante la entrevista y no garantiza la aprobación de la visa.

Países que deberán pagar el bono por la visa de EE. UU.

África

  • Argelia
  • Angola
  • Benín
  • Burundi
  • Cabo Verde
  • Costa de Marfil
  • Gabón
  • Gambia
  • Guinea
  • Guinea-Bisáu
  • Namibia
  • Nigeria
  • Senegal
  • Togo
  • Uganda
  • Zimbabue
  • América Latina y el Caribe.
Antigua y Barbuda

  • Cuba
  • Venezuela

Asia y Oceanía

  • Bangladesh
  • Fiyi
  • Kirguistán
  • Nepal
  • Tayikistán
  • Tonga
  • Tuvalu
  • Vanuatu.

Países incluidos previamente o añadidos a la medida

  • Bután
  • Botsuana
  • República Centroafricana
  • Yibuti
  • Malawi
  • Mauritania
  • Santo Tomé y Príncipe.

¿Cómo funciona el bono y cuándo se devuelve?

El bono aplica si:

  • El solicitante es ciudadano de uno de los países incluidos.
  • El funcionario consular lo determina durante la entrevista.
El bono será reembolsable si:

  • El titular de la visa sale de EE. UU. antes o en la fecha autorizada.
  • El titular no viaja, pese a que la visa fue aprobada.
  • La persona es rechazada en el puerto de entrada a Estados Unidos.

Puntos clave que debe tener en cuenta

El pago del bono no asegura que la visa sea aprobada.
Además, el viajero deberá entrar y salir por puntos específicos del país. La medida se suma a los requisitos tradicionales del trámite de visa.

