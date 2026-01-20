Estos son los países que deberán pagar un bono para la visa de EE. UU.: medida comienza el 21 de enero

A partir del 21 de enero de 2026, Estados Unidos comenzará a exigir un bono o fianza económica para la visa a ciudadanos de varios países que soliciten visas de turismo o negocios (B1/B2).

La medida, impulsada por el Gobierno estadounidense, busca reducir los casos de overstay, es decir, personas que permanecen en el país más tiempo del permitido.

Según lo informado por las autoridades, el bono será reembolsable y su valor podrá ser de USD 5.000, USD 10.000 o USD 15.000, lo que en Colombia equivale aproximadamente a entre 20 y 60 millones de pesos, dependiendo de la tasa de cambio. El monto será definido por un funcionario consular durante la entrevista y no garantiza la aprobación de la visa.

Países que deberán pagar el bono por la visa de EE. UU.

África

Argelia

Angola

Benín

Burundi

Cabo Verde

Costa de Marfil

Gabón

Gambia

Guinea

Guinea-Bisáu

Namibia

Nigeria

Senegal

Togo

Uganda

Zimbabue

América Latina y el Caribe.

RELACIONADO Estos son las personas que realmente se verán afectadas con la suspensión de visas de Estados Unidos

Antigua y Barbuda

Cuba

Venezuela

Asia y Oceanía

Bangladesh

Fiyi

Kirguistán

Nepal

Tayikistán

Tonga

Tuvalu

Vanuatu.

Países incluidos previamente o añadidos a la medida

Bután

Botsuana

República Centroafricana

Yibuti

Malawi

Mauritania

Santo Tomé y Príncipe.

¿Cómo funciona el bono y cuándo se devuelve?

El bono aplica si:

El solicitante es ciudadano de uno de los países incluidos.

El funcionario consular lo determina durante la entrevista.

El bono será reembolsable si:

El titular de la visa sale de EE. UU. antes o en la fecha autorizada.

El titular no viaja, pese a que la visa fue aprobada.

La persona es rechazada en el puerto de entrada a Estados Unidos.

Puntos clave que debe tener en cuenta

El pago del bono no asegura que la visa sea aprobada.

Además, el viajero deberá entrar y salir por puntos específicos del país. La medida se suma a los requisitos tradicionales del trámite de visa.