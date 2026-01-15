¿Qué es una visa inmigrante: podrá tramitarla tras suspensión que impacta a Colombia?

Una decisión de alto impacto internacional fue anunciada en las últimas horas por el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, y ya genera preocupación en miles de personas alrededor del mundo. A través de un comunicado oficial, la administración estadounidense informó la suspensión indefinida de los procesos de visado para personas que soliciten visas de tipo inmigrante, una medida que afectará a ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia.

La determinación entrará en vigor a partir del miércoles 21 de enero de 2026 y, según lo informado, implica la paralización total de los trámites relacionados con la migración permanente hacia territorio estadounidense. Esto significa que, desde esa fecha, no se recibirán ni procesarán nuevas solicitudes de visa inmigrante para los países incluidos en la lista, sin que por ahora exista un plazo definido para su restablecimiento.

Colombia, entre los países afectados por la suspensión

Colombia aparece dentro del grupo de naciones directamente impactadas por la medida, lo que representa un golpe significativo para miles de ciudadanos que se encontraban en proceso de migrar de forma legal a Estados Unidos. La suspensión no distingue entre solicitudes en etapa inicial o avanzada, por lo que la incertidumbre se extiende a quienes ya habían iniciado su trámite y esperaban una respuesta en los próximos meses.

Desde el Gobierno estadounidense se explicó que la decisión hace parte de una revisión profunda de sus políticas migratorias, enfocadas en reforzar los controles y redefinir los criterios de ingreso permanente al país. Aunque no se detallaron excepciones específicas, se aclaró que la medida aplica exclusivamente para visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a establecer residencia permanente.

¿Qué es una visa de inmigrante y quiénes quedan suspendidos?

Estados Unidos define la visa de inmigrante como aquella que se solicita cuando la persona planea vivir de manera permanente en el país. Este tipo de visado se tramita, entre otros casos, cuando existe:

Patrocinio de un familiar inmediato, como cónyuge, hijos o padres de ciudadanos estadounidenses

Ofertas de empleo permanente por parte de una empresa en Estados Unidos

Programas especiales, como diversidad migratoria, trabajadores religiosos o intérpretes que colaboraron con el Gobierno estadounidense

Residentes permanentes legales que buscan regresar al país tras una estadía prolongada en el exterior

Es importante destacar que este trámite es distinto al de quienes solo planean una estadía temporal en territorio estadounidense. De hecho, el propio comunicado oficial confirmó que las visas no inmigrantes continúan vigentes y no se verán afectadas por la suspensión.

Entre los viajes que aún podrán tramitarse se encuentran los relacionados con turismo o vacaciones, negocios, estudios e intercambios académicos, tratamientos médicos, eventos deportivos y culturales, así como trabajo temporal, entre otros.

La medida, sin duda, marca un antes y un después en la política migratoria de Estados Unidos y obliga a miles de ciudadanos colombianos a replantear sus planes a corto y mediano plazo, mientras se espera mayor claridad sobre el futuro de los procesos de inmigración permanente.