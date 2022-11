¿Subirá el precio del pan con la reforma tributaria?

La reforma tributaria sigue siendo uno de los temas más discutidos en el país. Desde que se conoció lo que este proyecto pretende gravar, miles han sido las reacciones y discusiones para modificarlo. El tema de los alimentos es algo que ha sido conversado a profundidad, y finalmente se ha conocido cuáles sí y cuáles no subirán de precio por los impuestos que se les pongan.

El pan, un alimento básico para la mayoría de las familias colombianas, el cual es consumido a todas horas del día, y que actualmente cuesta 500 pesos, podría llegar a incrementarse e incluso estar costando 800 pesos en los próximos años.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Pan (Adepan) señala que el impuesto que contempla la reforma tributaria a los ultraprocesados podría incrementar los gastos para producir churros, roscones, galletas y los demás productos que ofrecen las panaderías del país.

“El impuesto generaría indudablemente una afectación muy grande no solo para el sector sino para el consumidor final. El pan es el alimento de todos los días, de muchas familias, de todas las horas del día”, sostuvo Marcela Morales, directora de Adepan.

Incremento gradual del precio del pan

Según las previsiones del gremio, el incremento del pan sería gradual: se prevé que a partir del 1 de enero del 2023 el incremento sea del 10%, del 15% en 2024, y del 20% para el 2025. Con esto, un pan sencillo de $500 podría ser adquirido por $800 en el 2025.

Indica Marcela Morales que otros factores que influirán en el aumento del precio del pan serían el precio del dólar (siendo la moneda con la que se adquiere la harina), la inflación y el incremento del salario mínimo en el país.

Además, el impuesto saludable que pretende implementar el Gobierno con la reforma tributaria, también gravaría productos como las mermeladas, galletas, helados y pasteles.

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, señaló que los productos industriales y envasados sí van a pagar impuestos, mientras que ningún producto de origen lácteo pagará.

“Las grasas naturales no tienen entonces impuestos, los alimentos con grasas adicionales que se agregan en el proceso sí tendrían impuestos”, resaltó José Antonio Ocampo.

Sumado a esto, indicó el funcionario que productos como el maní no será gravado. “Todo lo que sea grasa natural no queda con impuesto”, agregó. Esto también significa que los chocolates no tendrán gravamen, siempre y cuando no se les agreguen azúcares.

Discusión sobre la reforma tributaria

Esta semana, el Congreso de la República tendrá los últimos debates respecto a la reforma tributaria, con la cual el Gobierno de Gustavo Petro pretende recaudar 20 billones de pesos. Anteriormente, el presidente indicó que este proyecto no plantea gravar el pan

“¿Quién dijo que el precio del pan sube por la reforma tributaria? (...) sube porque subió el precio de la harina de trigo, que es importada en dólares de Canadá y Estados Unidos. Aquí dejamos de sembrar trigo hace tiempos”, señaló Petro anteriormente durante un encuentro con Asocapitales.