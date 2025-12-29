¿Para quiénes aplica el aumento del 23% en el salario mínimo?

El reciente decreto de aumento del salario mínimo, el cual alcanza los dos millones de pesos (23%) incluyendo el auxilio de transporte, beneficiará directamente solo a 2.4 millones de trabajadores.

Sin duda, el incremento es entre sorpresivo y retador. Para 2025, el incremento había sido del 9.5% y en los anteriores no había pasado del 15%, siendo 2024 el más alto de la última década con 12%.

2.4 millones lo recibirán

De los más de 23 millones que perciben algún tipo de salario, ya sea de manera formal o informal, la distribución es reveladora. Según los datos presentados, 11.3 millones de personas ganan por debajo del salario mínimo y no recibirán ningún incremento.

Otros diez millones de trabajadores que perciben salarios superiores al mínimo verán sus ingresos ajustados únicamente según la inflación, es decir, un poco más del 5%. Entonces, aproximadamente 21 millones quedan excluidos del beneficio directo de este aumento.

Sin embargo, el impacto económico de esta medida alcanzará a toda la población. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió sobre el incremento en productos y servicios, que podrían llegar hasta el 23%. Este aumento en el costo de vida afectará tanto a quienes reciben el ajuste salarial como a quienes quedan por fuera de este beneficio.

Los efectos que traerá

La medida entonces genera así una situación paradójica: mientras 2.4 millones de trabajadores verán incrementados sus ingresos nominales, más de 21 millones enfrentarán el alza en el costo de vida sin un ajuste proporcional en sus salarios.

Para el director, habrá tres grandes efectos. El primero tendrá relación con la inflación, considerando que acarreará presiones altas en los precios de la canasta familiar, aumento en las tasas de interés y en el crédito.

También se sentirá en la calidad de empleo, con una posible subida en la informalidad. Y el tercero será una aceleración poco convencional en la adopción tecnológica para reemplazar empleados.