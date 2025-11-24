CANAL RCN
Economía

Precios de pasajes del TransMilenio y SITP subirían en 2026: así quedarían las nuevas tarifas

El pasaje de TransMilenio y SITP subiría en 2026 en Bogotá. Conoce de cuánto sería el aumento, cuándo aplicaría, qué propone la Alcaldía y cómo afectaría a los usuarios de estratos 1, 2 y 3.

Precios de pasajes del TransMilenio y SITP subirían en 2026: así quedarían las nuevas tarifas
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
06:39 p. m.
Diciembre aún no llega, pero ya empezó una de las discusiones más sensibles para los bogotanos que es el valor del pasaje de TransMilenio y del SITP en 2026.

Aunque todavía no hay una decisión oficial ni han iniciado las conversaciones formales sobre el salario mínimo, desde el Concejo de Bogotá surgieron las primeras proyecciones que anticipan un posible incremento que impactaría directamente el bolsillo de millones de usuarios.

Propuesta en estudio: así subiría el pasaje en 2026

Según la concejal Heidy Sánchez, de la bancada del Pacto Histórico, la administración distrital estaría planteando un aumento de 250 pesos en el pasaje de TransMilenio y del servicio zonal del SITP.

De aprobarse, la tarifa pasaría de $3.200 a $3.450 por viaje, lo que representa un alza del 7,8%, porcentaje por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) proyectado para 2026, que es del 4,52%.

Sánchez explicó que este ajuste aparece reflejado dentro del Proyecto de Presupuesto 2026, del que es ponente. En el documento, la Alcaldía destina $3,2 billones al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), pero la concejal sostiene que este monto llevaría a un aumento más alto del recomendado.

TransMilenio, por su parte, habría sugerido un incremento diferente en su estudio anual: $150 pesos, equivalente a un aumento del 4,6%, más alineado con el IPC.

Para Sánchez, esta diferencia demuestra que la administración estaría impulsando una tarifa más alta para proteger los márgenes del sistema, mientras los usuarios siguen enfrentando costos elevados.

¿A quién afectaría más el aumento?

La concejal advierte que este incremento impactaría especialmente a los estratos 1, 2 y 3, que conforman la mayoría de usuarios del sistema y dependen diariamente del SITP y de TransMilenio para movilizarse.

Además, señala que muchas de estas personas viven en condiciones de informalidad laboral, por lo que el gasto en transporte representa una proporción significativa de sus ingresos.

Por ahora, el debate continúa en el Concejo, pero el tema ya encendió la discusión pública. De aprobarse el ajuste, los usuarios deberán prepararse para un 2026 con un pasaje más caro.

