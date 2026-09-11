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TransMilenio ofrecerá pasajes gratis a más de 700 mil personas en noviembre: así puede aplicar

Los usuarios que quieran acceder al beneficio deberán contar con la tarjeta TuLlave personalizada; el proceso es totalmente gratuito.

TransMilenio ofrecerá pasajes gratis a más de 700 mil personas en noviembre: así puede aplicar
Foto: TransMilenio

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
09:02 a. m.
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La Secretaría de Integración Social confirmó que más de 700 mil usuarios recibirán pasajes gratis de TransMilenio durante noviembre gracias a una inversión de casi 10 mil millones de pesos; como parte del programa 'Ingreso Mínimo Garantizado', la entidad busca apoyar la movilidad de los usuarios en condición de pobreza y vulnerabilidad.

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La secretaría explica que el objetivo es facilitar el acceso a citas médicas, actividades educativas, oportunidades laborales, entre otros, y el beneficio cubrirá el valor completo de los pasajes en TransMilenio, TransMiCable y los buses zonales.

Así puede aplicar al beneficio de pasajes gratis en noviembre

En primera instancia, los usuarios que quieran acceder al beneficio deberán tener la tarjeta TuLlave personalizada para poder activar la recarga; el proceso de personalización es gratuito.

El primer día de cada mes se cargan los pasajes al usuario beneficiado, pero este mismo deberá activarlos mediante alguna de las siguientes opciones:

  • Solicitando la activación de los pasajes en las taquillas de TransMilenio.
  • Activándolos personalmente en los puntos automáticos de recarga: se debe seleccionar 'Transacciones virtuales' y luego 'Solicitar subsidio/convenio'.

Algo importante a tener en cuenta es que los usuarios que hagan uso indebido de los pasajes o no realicen la activación durante tres meses consecutivos, podrían perder el beneficio.

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¿Quiénes pueden ser beneficiados con pasajes gratis?

La iniciativa está orientada a personas mayores de 62 años, mayores de la Comunidad del Cuidado, con discapacidad, en condición de pobreza, exhabitantes de calle vinculadas al servicio de Hospedaje Social y que viven en pagadiarios; la cantidad de pasajes que cada usuario recibirá, dependerá de su clasificación socioeconómica.

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