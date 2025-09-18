CANAL RCN
Economía

Casi 7.000 morosos incumplieron el pago del predial en Bogotá: perderían importante beneficio

Casi 7.000 contribuyentes incumplieron el pago de la segunda cuota del predial en Bogotá. La Secretaría de Hacienda advierte que podrían perder el beneficio de pago por cuotas.

Impuesto predial en Bogotá 2024
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
04:40 p. m.
La Secretaría de Hacienda de Bogotá hizo un llamado urgente a los contribuyentes que se acogieron al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) para que se pongan al día con el impuesto predial.

Según la entidad, 6.908 personas incumplieron el pago de la segunda cuota, cuyo plazo venció el pasado 8 de agosto.

“Más de 10 mil millones de pesos le deben a Bogotá 6.908 contribuyentes que se acogieron al pago del predial 2025 por cuotas, y que incumplieron su segundo pago. Los invitamos a que se pongan al día a través del botón Pagos Bogotá en el sitio web de la Secretaría de Hacienda”, señaló Luis Fernando Granados, director de Cobro de la entidad.

¿Qué deben hacer los contribuyentes en mora?

Los ciudadanos que no realizaron el pago pueden ponerse al día ingresando al botón ‘Pagos Bogotá’, donde podrán cancelar en línea o descargar la factura para pagar de forma presencial en las entidades autorizadas.

Otra alternativa es comunicarse con el asistente virtual NovhA, disponible las 24 horas a través de WhatsApp en el número 305 797 8608, donde se podrán resolver dudas y generar la factura correspondiente.

Es importante recordar que el incumplimiento puede generar la pérdida del beneficio de pago por cuotas y el inicio de procesos de cobro por parte del Distrito.

Localidades con más morosos y próximas fechas de pago

Las localidades que concentran el mayor número de contribuyentes en mora son Suba, Usaquén, Engativá, Kennedy y Fontibón.

El cronograma del SPAC continúa con la tercera cuota el 3 de octubre y la cuarta el 5 de diciembre de 2025.

Con corte a agosto, la Secretaría de Hacienda ha logrado recuperar más de $686 mil millones en su estrategia de gestión de cobro.

