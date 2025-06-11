CANAL RCN
Economía

Así funciona el simulador de Colpensiones: paso a paso para saber cuánto recibiría de pensión

Paso a paso para usar el Simulador de Colpensiones (SAC), ingresar los datos obligatorios y conocer el valor estimado de su futura mesada de pensión en 2025.

Así funciona el simulador de Colpensiones: paso a paso para saber cuánto recibiría de pensión
Foto: Freepik y Colpensiones.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
12:43 p. m.
La búsqueda de una pensión bien remunerada es una de las mayores aspiraciones de miles de colombianos, quienes aportan mes a mes al sistema pensional del país.

Para ofrecer claridad a sus afiliados, Colpensiones dispuso en los últimos meses el Simulador de Colpensiones (SAC), una herramienta digital esencial.

El servicio permite a los afiliados al Régimen de Prima Media (RPM) ir más allá de la simple consulta de semanas cotizadas, proyectando el valor estimado de su futura mesada pensional y el momento ideal para solicitar su jubilación.

Así las cosas, Colpensiones busca con esto que los ciudadanos puedan tomar control de su capital de retiro, sabiendo de antemano lo que pueden esperar.

Ingreso y datos obligatorios para la simulación

El proceso para utilizar la calculadora de pensión es completamente digital y se realiza a través del sitio web oficial de la entidad. No es necesario acudir a oficinas físicas. Los ciudadanos que hayan realizado aportes al sistema deben ingresar al portal virtual de Colpensiones y buscar la opción 'calcular el valor de tu pensión'.

Pasos clave para la consulta:

Ingreso seguro: Debe acceder al portal transaccional de Colpensiones y dirigirse a la sección del Simulador (SAC).

Identificación: El sistema solicitará su número de cédula y la clave de acceso registrada. Si es su primera vez, deberá crear una cuenta.

Llenar formulario: La plataforma pide validar o ajustar información sobre sus ingresos futuros, su edad de retiro estimada y si desea hacer simulaciones bajo diferentes escenarios (por ejemplo, manteniendo o incrementando su salario actual).

Datos esenciales que se deben ingresar: Nombres y apellidos, selección del tipo de género, fecha de nacimiento y edad actual (obligatorios). El rango de salario sobre el cual se realiza el aporte a la pensión actualmente también es un dato obligatorio, mientras que las semanas cotizadas son opcionales.

Proyección de la mesada en Colpensiones

Una vez el usuario ingresa sus datos y valida la información, el sistema procesa los detalles en segundos y entrega un documento que detalla el número total de semanas cotizadas, la fecha estimada de cumplimiento de requisitos y el valor estimado de la mesada pensional.

El cálculo se realiza basándose en el salario que se haya establecido previamente en el formulario. No obstante, la entidad es enfática al aclarar que “los resultados generados son una proyección y, por lo tanto, se trata de una información que pretende orientar sobre el eventual monto de pensión”.

