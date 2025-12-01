Adiós al 4X4: Las razones ocultas por las que las marcas venden más camionetas 4X2

Durante años ha existido la creencia de que solo las camionetas 4x4 tienen la potencia y robustez necesarias para enfrentar las carreteras del país.

Sin embargo, la evolución tecnológica de los vehículos utilitarios deportivos (SUV) ha demostrado que las versiones 4x2 también ofrecen un desempeño confiable, incluso en terrenos que antes se consideraban exclusivos de la doble tracción.

Mientras que en un vehículo 4x4 la potencia del motor se reparte entre las cuatro ruedas, en un 4x2 esta se dirige únicamente a un eje, delantero o trasero.

Aunque esto puede sugerir menor capacidad de agarre en condiciones extremas, en la práctica, las SUV modernas han incorporado soluciones como sistemas electrónicos de control de tracción, asistencias de ascenso y descenso, suspensiones reforzadas y mayor despeje al suelo, que reducen al mínimo esta diferencia.

Ventajas de las camionetas 4x2 o SUV

Carreteras pavimentadas y autopistas: ofrecen igual o incluso mejor rendimiento, gracias a un menor peso y consumo más eficiente.

Vías rurales y destapadas: un 4x2 con buena altura al piso, neumáticos adecuados y control electrónico de estabilidad responde con seguridad.

Pendientes prolongadas o curvas cerradas: los motores modernos con alto torque —como los híbridos o turboalimentados— aseguran fuerza suficiente para ascensos exigentes.

Uso urbano: la maniobrabilidad, el ahorro de combustible y el menor costo de mantenimiento hacen al 4x2 más práctico para el día a día.

¿Cuándo se justifica un 4x4?

El 4x4 sigue siendo la mejor elección en situaciones de conducción extrema: travesías off-road, terrenos fangosos o arenosos, pasos de río o cargas pesadas en zonas de difícil acceso. Sin embargo, para la mayoría de los escenarios en Colombia, un 4x2 equipado con la tecnología actual cumple con solvencia.

“Hoy un 4x2 bien diseñado puede ser tan robusto como un 4x4 en el 90% de los caminos del país. La clave está en el conjunto: motor eficiente, electrónica avanzada, suspensión y altura al piso”, explican expertos del sector automotor