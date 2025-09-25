SAE lanza remate de carros y motos con precios desde los 200 mil pesos: así puede participar

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha generado gran expectativa entre el público y los entusiastas de las subastas al anunciar un nuevo remate virtual de vehículos. Lo más destacado de esta jornada es la amplia gama de automotores y motocicletas disponibles, con precios de salida o valores de depósito previo que resultan sumamente atractivos, iniciando incluso desde los $179.000 pesos colombianos para algunas motocicletas.

Este proceso de enajenación, que se lleva a cabo a través de la plataforma virtual especializada El Martillo, pone a disposición del público una importante cantidad de bienes que han pasado a ser administrados por la SAE como resultado de procesos de extinción de dominio o enajenación temprana.

La venta de estos activos es una estrategia clave para la entidad, cuyo objetivo principal es la recuperación de recursos que son reintegrados al Estado para ser invertidos en programas sociales.

Estos son los vehículos que subastarán en la SAE

El catálogo de este remate de septiembre incluye una mezcla variada de vehículos, desde modelos de alta gama hasta opciones más económicas y funcionales, como motocicletas y automóviles con varios años de antigüedad. Si bien la entidad no ha detallado públicamente la lista completa de lotes disponibles en este momento específico, las subastas anteriores han mostrado una diversidad que abarca marcas reconocidas como Chevrolet, Mazda, Renault, y hasta vehículos de lujo.

Los interesados deben acceder a la plataforma de la subasta para verificar las descripciones detalladas, condiciones de cada vehículo y el monto exacto del depósito requerido para cada lote.

Este depósito es un requisito indispensable para poder participar en la puja, y su valor varía según el vehículo, pudiendo arrancar en cifras tan bajas como la mencionada de $179.000, un indicativo de que hay oportunidades para casi todos los presupuestos.

Bajaj Boxer CT 100 - 2012 - Sincelejo - $179.615

Kymco Fly 125 - 2016 - Montería - $451.824

Mazda 3 Sedán - 2008 - Barranquilla - $12.237.035

Chevrolet Onix Hatch Back - 2021 - Madrid, Cundinamarca -

$36.414.324

$36.414.324 Ford Mustang GT Premium - 2013 - Montería - $64.790.930

Mercedes Benz GLE 350 D 4Matic Coupe - 2019 - Madrid, Cundinamarca - $139.497.622

En subastas similares dentro del mes de septiembre, la plataforma también listó:

Nissan Pathfinder (modelo 2015), con precios base desde $30.000.000.

Kia New Sportage LX (modelo 2014), con precios base desde $15.000.000.

Nissan D22/NP 300 (camionetas), con precios base en diferentes lotes desde $48.000.000 y $58.000.000.

Así puede participar en los remates de la SAE

Para poder ser parte de esta emocionante jornada de ofertas, los interesados, ya sean personas naturales o jurídicas, deben seguir un proceso de inscripción claro y sencillo:

Debe acceder al portal web de El Martillo y completar el formulario de registro con toda la información personal y bancaria. Luego, usted debe realizar el pago del depósito virtual a través de un sistema de pagos electrónicos (PSE). Este monto actúa como garantía y es específico para el lote o lotes en los que se desea ofertar.

Una vez validada la participación con el depósito, el interesado puede ingresar a la sala de ventas virtual en la fecha y hora estipuladas para la subasta y comenzar a hacer sus ofertas por el vehículo deseado.