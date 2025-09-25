CANAL RCN
Economía

SAE lanza remate de carros y motos con precios desde los 200 mil pesos: así puede participar

Un total de 24 vehículos fueron puesto a disposición por la entidad.

Subasta SAE
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
05:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha generado gran expectativa entre el público y los entusiastas de las subastas al anunciar un nuevo remate virtual de vehículos. Lo más destacado de esta jornada es la amplia gama de automotores y motocicletas disponibles, con precios de salida o valores de depósito previo que resultan sumamente atractivos, iniciando incluso desde los $179.000 pesos colombianos para algunas motocicletas.

Este proceso de enajenación, que se lleva a cabo a través de la plataforma virtual especializada El Martillo, pone a disposición del público una importante cantidad de bienes que han pasado a ser administrados por la SAE como resultado de procesos de extinción de dominio o enajenación temprana.

DIAN anuncia remates de casas y apartamentos en septiembre: hay bienes desde los cuatro millones de pesos
RELACIONADO

DIAN anuncia remates de casas y apartamentos en septiembre: hay bienes desde los cuatro millones de pesos

La venta de estos activos es una estrategia clave para la entidad, cuyo objetivo principal es la recuperación de recursos que son reintegrados al Estado para ser invertidos en programas sociales.

Estos son los vehículos que subastarán en la SAE

El catálogo de este remate de septiembre incluye una mezcla variada de vehículos, desde modelos de alta gama hasta opciones más económicas y funcionales, como motocicletas y automóviles con varios años de antigüedad. Si bien la entidad no ha detallado públicamente la lista completa de lotes disponibles en este momento específico, las subastas anteriores han mostrado una diversidad que abarca marcas reconocidas como Chevrolet, Mazda, Renault, y hasta vehículos de lujo.

Los interesados deben acceder a la plataforma de la subasta para verificar las descripciones detalladas, condiciones de cada vehículo y el monto exacto del depósito requerido para cada lote.

Este depósito es un requisito indispensable para poder participar en la puja, y su valor varía según el vehículo, pudiendo arrancar en cifras tan bajas como la mencionada de $179.000, un indicativo de que hay oportunidades para casi todos los presupuestos.

  • Bajaj Boxer CT 100 - 2012 - Sincelejo - $179.615
  • Kymco Fly 125 - 2016 - Montería - $451.824
  • Mazda 3 Sedán - 2008 - Barranquilla - $12.237.035
  • Chevrolet Onix Hatch Back - 2021 - Madrid, Cundinamarca -
    $36.414.324
  • Ford Mustang GT Premium - 2013 - Montería - $64.790.930
  • Mercedes Benz GLE 350 D 4Matic Coupe - 2019 - Madrid, Cundinamarca - $139.497.622

En subastas similares dentro del mes de septiembre, la plataforma también listó:

  • Nissan Pathfinder (modelo 2015), con precios base desde $30.000.000.
  • Kia New Sportage LX (modelo 2014), con precios base desde $15.000.000.
  • Nissan D22/NP 300 (camionetas), con precios base en diferentes lotes desde $48.000.000 y $58.000.000.

Así puede participar en los remates de la SAE

Para poder ser parte de esta emocionante jornada de ofertas, los interesados, ya sean personas naturales o jurídicas, deben seguir un proceso de inscripción claro y sencillo:

Debe acceder al portal web de El Martillo y completar el formulario de registro con toda la información personal y bancaria. Luego, usted debe realizar el pago del depósito virtual a través de un sistema de pagos electrónicos (PSE). Este monto actúa como garantía y es específico para el lote o lotes en los que se desea ofertar.

Una vez validada la participación con el depósito, el interesado puede ingresar a la sala de ventas virtual en la fecha y hora estipuladas para la subasta y comenzar a hacer sus ofertas por el vehículo deseado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salario mínimo

En esto quedaría el auxilio de transporte en Colombia si el salario mínimo aumenta a 1.600.000 pesos

América Latina

América Latina se posiciona con el 60% de energía verde y las redes eléctricas más limpias del mundo

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 25 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Bogotá

Contratista de la Alcaldía de Antonio Nariño en estado grave tras ser brutalmente atacada por su esposo

La mujer fue llevada a un centro médico y el agresor fue enviado a prisión.

Millonarios

Millonarios presentó su tercera camiseta y causó todo tipo de comentarios

Millonarios presentó su tercera camiseta, con un color no tan usual, y causó revolcón en las redes sociales.

Argentina

Tortura y asesinato de tres mujeres fue transmitido en vivo por redes sociales: ¿qué se sabe?

Parques Nacionales

Bogotá vivirá la décima edición del Festival del Terror en Salitre Mágico: así será en 2025

OMS

OMS responde ante la polémica asociación entre el autismo y el acetaminofén