Venta de vehículos marcó importante registró en este 2025: estas fueron las marcas más vendidas

Más de cien mil carros nuevos fueron registrados en el noveno mes del año.

Carros más vendidos en enero de 2025
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
10:46 a. m.
El mercado automotor en Colombia sigue registrando valores importantes en lo que va de este 2025. Para este mes de septiembre, según un informe de la ANDI y Fenalco, hubo un crecimiento del 45,2% frente al mismo mes de 2024, posicionándolo como el mes con mayor volumen de ventas de vehículos nuevos en lo que va del año.

Los vehículos eléctricos e híbridos siguen siendo una de las opciones más viables para los colombianos. En septiembre, el registro de vehículos eléctricos creció un 151% con 1.858 unidades registradas respecto a septiembre del 2024. Por su parte, el registro de vehículos híbridos creció un 72,3% con 7.102 unidades registradas respecto a septiembre del 2024.

En cuanto a la población donde más hubo demanda, Manizales fue una de las de mayor venta, representando un aumento del 104%, seguida por Villavicencio con un 98% y Mosquera con un 95%. También se destacaron Bucaramanga e Ibagué, con crecimientos del 91% y 87%, respectivamente.

Estos fueron las marcas más vendidas en septiembre

De acuerdo con el informe presentado por la ANDI y Fenalco, las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de septiembre fueron: Kia, Renault, Chevrolet, Mazda y Toyota con participaciones de mercado en el orden de 14,4%, 12,0%, 9,0%, 7,8% y 7,5% representando el 50,7% del total de vehículos matriculados en el noveno mes del año.

En cuanto a los modelos de mayor demanda el Kia Picanto marcó el liderato con el 4,1%, seguido de Renault Duster con el 3,9%, Kia K3 con el 3,4%, Foton Bj con el 3,4% y Mazda CX-30 con el 3,1% del mercado, estos ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 18% del total matriculado en el noveno mes del año.

  • KIA 3.574 unidades
  • RENAULT 2.987 unidades
  • CHEVROLET 2.241 unidades
  • MAZDA 1.934 unidades
  • TOYOTA 1.862 unidades
  • SUZUKI 1.639 unidades.
  • NISSAN 1.298 unidades.
  • HYUNDAI 1.193 unidades.
  • BYD 1.107 unidades.
  • VOLKSWAGEN 1.092 unidades.
Foto: FENALCO Y ANDI

Modelos más vendidos en todo el año 2025

Entre enero y septiembre las participaciones por línea fueron: Toyota Corolla Cross con el 3,9%, Kia K3 con el 3,9%, Renault Duster con el 3,4%, Mazda Cx-30 con el 3,4% y Kia Picanto con el 2,7% del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 17,3% del total matriculado en lo que va corrido del año 2025.

