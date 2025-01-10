Venta de vehículos marcó importante registró en este 2025: estas fueron las marcas más vendidas
Más de cien mil carros nuevos fueron registrados en el noveno mes del año.
Noticias RCN
10:46 a. m.
El mercado automotor en Colombia sigue registrando valores importantes en lo que va de este 2025. Para este mes de septiembre, según un informe de la ANDI y Fenalco, hubo un crecimiento del 45,2% frente al mismo mes de 2024, posicionándolo como el mes con mayor volumen de ventas de vehículos nuevos en lo que va del año.
Los vehículos eléctricos e híbridos siguen siendo una de las opciones más viables para los colombianos. En septiembre, el registro de vehículos eléctricos creció un 151% con 1.858 unidades registradas respecto a septiembre del 2024. Por su parte, el registro de vehículos híbridos creció un 72,3% con 7.102 unidades registradas respecto a septiembre del 2024.
En cuanto a la población donde más hubo demanda, Manizales fue una de las de mayor venta, representando un aumento del 104%, seguida por Villavicencio con un 98% y Mosquera con un 95%. También se destacaron Bucaramanga e Ibagué, con crecimientos del 91% y 87%, respectivamente.
Estos fueron las marcas más vendidas en septiembre
De acuerdo con el informe presentado por la ANDI y Fenalco, las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de septiembre fueron: Kia, Renault, Chevrolet, Mazda y Toyota con participaciones de mercado en el orden de 14,4%, 12,0%, 9,0%, 7,8% y 7,5% representando el 50,7% del total de vehículos matriculados en el noveno mes del año.
En cuanto a los modelos de mayor demanda el Kia Picanto marcó el liderato con el 4,1%, seguido de Renault Duster con el 3,9%, Kia K3 con el 3,4%, Foton Bj con el 3,4% y Mazda CX-30 con el 3,1% del mercado, estos ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 18% del total matriculado en el noveno mes del año.
- KIA 3.574 unidades
- RENAULT 2.987 unidades
- CHEVROLET 2.241 unidades
- MAZDA 1.934 unidades
- TOYOTA 1.862 unidades
- SUZUKI 1.639 unidades.
- NISSAN 1.298 unidades.
- HYUNDAI 1.193 unidades.
- BYD 1.107 unidades.
- VOLKSWAGEN 1.092 unidades.
Modelos más vendidos en todo el año 2025
Entre enero y septiembre las participaciones por línea fueron: Toyota Corolla Cross con el 3,9%, Kia K3 con el 3,9%, Renault Duster con el 3,4%, Mazda Cx-30 con el 3,4% y Kia Picanto con el 2,7% del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 17,3% del total matriculado en lo que va corrido del año 2025.