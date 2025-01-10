Venta de vehículos marcó importante registró en este 2025: estas fueron las marcas más vendidas

El mercado automotor en Colombia sigue registrando valores importantes en lo que va de este 2025. Para este mes de septiembre, según un informe de la ANDI y Fenalco, hubo un crecimiento del 45,2% frente al mismo mes de 2024, posicionándolo como el mes con mayor volumen de ventas de vehículos nuevos en lo que va del año.

Los vehículos eléctricos e híbridos siguen siendo una de las opciones más viables para los colombianos. En septiembre, el registro de vehículos eléctricos creció un 151% con 1.858 unidades registradas respecto a septiembre del 2024. Por su parte, el registro de vehículos híbridos creció un 72,3% con 7.102 unidades registradas respecto a septiembre del 2024.

En cuanto a la población donde más hubo demanda, Manizales fue una de las de mayor venta, representando un aumento del 104%, seguida por Villavicencio con un 98% y Mosquera con un 95%. También se destacaron Bucaramanga e Ibagué, con crecimientos del 91% y 87%, respectivamente.

Estos fueron las marcas más vendidas en septiembre

De acuerdo con el informe presentado por la ANDI y Fenalco, las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de septiembre fueron: Kia, Renault, Chevrolet, Mazda y Toyota con participaciones de mercado en el orden de 14,4%, 12,0%, 9,0%, 7,8% y 7,5% representando el 50,7% del total de vehículos matriculados en el noveno mes del año.

En cuanto a los modelos de mayor demanda el Kia Picanto marcó el liderato con el 4,1%, seguido de Renault Duster con el 3,9%, Kia K3 con el 3,4%, Foton Bj con el 3,4% y Mazda CX-30 con el 3,1% del mercado, estos ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 18% del total matriculado en el noveno mes del año.

KIA 3.574 unidades

RENAULT 2.987 unidades

CHEVROLET 2.241 unidades

MAZDA 1.934 unidades

TOYOTA 1.862 unidades

SUZUKI 1.639 unidades.

NISSAN 1.298 unidades.

HYUNDAI 1.193 unidades.

BYD 1.107 unidades.

VOLKSWAGEN 1.092 unidades.

Foto: FENALCO Y ANDI

Modelos más vendidos en todo el año 2025

Entre enero y septiembre las participaciones por línea fueron: Toyota Corolla Cross con el 3,9%, Kia K3 con el 3,9%, Renault Duster con el 3,4%, Mazda Cx-30 con el 3,4% y Kia Picanto con el 2,7% del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 17,3% del total matriculado en lo que va corrido del año 2025.