CANAL RCN
Economía

Precio de visa en Colombia tendrá importante aumento: dan a conocer fecha oficial y valor de esta

Conozca la fecha en la que regirá la nueva tarifa y las personas que se verán afectadas por la medida.

Renovación de visa
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
05:20 p. m.
Una noticia que ha impactado fuertemente a miles de colombianos con planes de viaje a los Estados Unidos es el significativo aumento en el costo de la visa americana, que, según las nuevas disposiciones del gobierno estadounidense, se elevará en un 135% para la categoría de turismo y negocios (B1/B2).

Esta medida, que entrará en vigor de manera oficial a partir del 1 de octubre, día en que inicia el año fiscal en Estados Unidos, representa un cambio sustancial en el panorama de los trámites consulares en el país.

Estados Unidos aplicará dura tarifa a visas de esta categoría, ¿a quiénes les aplica?
El valor de la visa de no inmigrante para turismo y negocios, que hasta la fecha de esta publicación era de 185 dólares (aproximadamente 740,000 pesos colombianos, con una tasa de cambio del dólar a 4,000 pesos), pasará a costar 435 dólares.

El incremento se debe principalmente a un nuevo cobro denominado "Visa Integrity Fee", una tarifa de 250 dólares que se suma al costo ya establecido.

Visa tendrá importante cobro de nueva tarifa

La denominada "Visa Integrity Fee" o Tarifa de Integridad de la Visa, es una medida implementada por el gobierno de Estados Unidos a nivel global, que busca financiar controles operativos y de seguridad más robustos en la administración del sistema de visados.

Este cobro, de carácter irrenunciable y obligatorio para todos los solicitantes, es parte de una ley más amplia firmada por el presidente de los Estados Unidos y tiene como objetivo, según las autoridades, fortalecer el sistema de seguridad y la prevención de fraudes migratorios.

La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá ha sido enfática en que el nuevo valor de 435 dólares aplicará a todos los solicitantes que realicen su pago y agenden su cita a partir del 1 de octubre. Para aquellos que ya hayan cancelado la tarifa anterior de 185 dólares y cuenten con una cita confirmada antes de esa fecha, no verán modificadas las condiciones de su trámite.

El valor en pesos colombianos, como es usual, dependerá de la tasa de cambio del día en que se efectúe el pago. Teniendo en cuenta la actual cotización del dólar, el costo total del trámite rondaría los 1.740.000 pesos colombianos, lo que representa un aumento significativo de 1.000.000 de pesos.

¿Cómo realizar el trámite de la visa?

A pesar del aumento, los trámites para la solicitud de la visa B1/B2 permanecen sin cambios sustanciales. El proceso sigue requiriendo el diligenciamiento del formulario DS-160, el pago de la tarifa correspondiente y la programación de una cita para la entrevista en la Embajada.

Los expertos recomiendan a los interesados en viajar a los Estados Unidos que, de no haber iniciado el proceso, actúen con la mayor antelación posible, ya que la alta demanda y el nuevo costo podrían generar un represamiento en las citas.

Además, es fundamental tener a la mano todos los documentos requeridos, incluyendo un pasaporte vigente y una fotografía que cumpla con las especificaciones técnicas, y responder de manera honesta y precisa todas las preguntas del formulario DS-160.

