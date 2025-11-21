¡Giro INESPERADO en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 21 de noviembre de 2025! Así se cotizó
Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 21 de noviembre de 2025.
Noticias RCN
01:52 p. m.
El precio del dólar en Colombia reportó una Tasa Representativa del Mercado de 3.741,27 pesos durante este 21 de noviembre de 2025.
Es así como, respecto al día anterior, subió exactamente 24,54 pesos, lo que equivale a un 0,66%.
Además, a lo largo de la jornada, la divisa estadounidense siguió subiendo y, como el día anterior, volvió a cerrar al alza.
¿Qué tanto subió el precio del dólar en Colombia en el cierre de este 21 de noviembre de 2025 y de la semana? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 21 de noviembre de 2025
El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, cerró con una tasa exacta de 3.805,350 pesos.
En consecuencia, subió 64,08 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado.
Asimismo, la gráfica explicativa que el Banco de la República de Colombia tiene en su página web indica que la Tasa Promedio del Mercado se situó en 3.808,674 pesos y que a lo largo de este 21 de noviembre de 2025 se movieron 1.386,242 millones de dólares.
Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado a lo largo de la semana
En esta nueva semana de noviembre, el dólar ha estado bajando y subiendo constantemente.
Las variaciones que ha tenido la Tasa Representativa del Mercado han sido las siguientes:
- Lunes 17 de noviembre de 2025: 3.764,77 pesos.
- Martes 18 de noviembre de 2025: 3.764,77 pesos.
- Miércoles 19 de noviembre de 2025: 3.737,55 pesos.
- Jueves 20 de noviembre de 2025: 3.716,73 pesos.
- Viernes 21 de noviembre de 2025: 3.741,27 pesos.
En medio de este panorama, las tarifas que se han identificado en las casas de cambio para compra y venta de dólares son las siguientes:
- Bogotá: 3.700 pesos para compra y 3.840 pesos para venta.
- Cali: 3.720 pesos para compra y 3.870 pesos para venta.
- Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.
- Medellín: 3.690 pesos para compra y 3.840 pesos para venta.