¡Giro INESPERADO en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 21 de noviembre de 2025! Así se cotizó

El precio del dólar en Colombia reportó una Tasa Representativa del Mercado de 3.741,27 pesos durante este 21 de noviembre de 2025.

Es así como, respecto al día anterior, subió exactamente 24,54 pesos, lo que equivale a un 0,66%.

Además, a lo largo de la jornada, la divisa estadounidense siguió subiendo y, como el día anterior, volvió a cerrar al alza.

¿Qué tanto subió el precio del dólar en Colombia en el cierre de este 21 de noviembre de 2025 y de la semana?

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 21 de noviembre de 2025

El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, cerró con una tasa exacta de 3.805,350 pesos.

En consecuencia, subió 64,08 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado.

Asimismo, la gráfica explicativa que el Banco de la República de Colombia tiene en su página web indica que la Tasa Promedio del Mercado se situó en 3.808,674 pesos y que a lo largo de este 21 de noviembre de 2025 se movieron 1.386,242 millones de dólares.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado a lo largo de la semana

En esta nueva semana de noviembre, el dólar ha estado bajando y subiendo constantemente.

Las variaciones que ha tenido la Tasa Representativa del Mercado han sido las siguientes:

Lunes 17 de noviembre de 2025: 3.764,77 pesos.

Martes 18 de noviembre de 2025: 3.764,77 pesos.

Miércoles 19 de noviembre de 2025: 3.737,55 pesos.

Jueves 20 de noviembre de 2025: 3.716,73 pesos.

Viernes 21 de noviembre de 2025: 3.741,27 pesos.

En medio de este panorama, las tarifas que se han identificado en las casas de cambio para compra y venta de dólares son las siguientes: