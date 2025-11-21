CANAL RCN
Economía

¡Giro INESPERADO en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 21 de noviembre de 2025! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 21 de noviembre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
01:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia reportó una Tasa Representativa del Mercado de 3.741,27 pesos durante este 21 de noviembre de 2025.

Es así como, respecto al día anterior, subió exactamente 24,54 pesos, lo que equivale a un 0,66%.

Precio del dólar en Colombia cambió la tendencia y se disparó este 21 de noviembre
RELACIONADO

Precio del dólar en Colombia cambió la tendencia y se disparó este 21 de noviembre

Además, a lo largo de la jornada, la divisa estadounidense siguió subiendo y, como el día anterior, volvió a cerrar al alza.

¿Qué tanto subió el precio del dólar en Colombia en el cierre de este 21 de noviembre de 2025 y de la semana? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 21 de noviembre de 2025

El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, cerró con una tasa exacta de 3.805,350 pesos.

En consecuencia, subió 64,08 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado.

Asimismo, la gráfica explicativa que el Banco de la República de Colombia tiene en su página web indica que la Tasa Promedio del Mercado se situó en 3.808,674 pesos y que a lo largo de este 21 de noviembre de 2025 se movieron 1.386,242 millones de dólares.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado a lo largo de la semana

En esta nueva semana de noviembre, el dólar ha estado bajando y subiendo constantemente.

Las variaciones que ha tenido la Tasa Representativa del Mercado han sido las siguientes:

  • Lunes 17 de noviembre de 2025: 3.764,77 pesos.
  • Martes 18 de noviembre de 2025: 3.764,77 pesos.
  • Miércoles 19 de noviembre de 2025: 3.737,55 pesos.
  • Jueves 20 de noviembre de 2025: 3.716,73 pesos.
  • Viernes 21 de noviembre de 2025: 3.741,27 pesos.
¡Giro sorpresivo del precio del dólar en el cierre de hoy 20 de noviembre de 2025! Así se cotizó
RELACIONADO

¡Giro sorpresivo del precio del dólar en el cierre de hoy 20 de noviembre de 2025! Así se cotizó

En medio de este panorama, las tarifas que se han identificado en las casas de cambio para compra y venta de dólares son las siguientes:

  • Bogotá: 3.700 pesos para compra y 3.840 pesos para venta.
  • Cali: 3.720 pesos para compra y 3.870 pesos para venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.
  • Medellín: 3.690 pesos para compra y 3.840 pesos para venta.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

La nueva marca de carros eléctricos que llegó a Colombia con tres modelos innovadores

Educación

Docentes pensionados podrán recibir una prima de medio año: así funcionaría el beneficio

Superintendencia de Industria y Comercio

Apps fintech ya no tendrán acceso a los archivos y contactos de su celular

Otras Noticias

Gustavo Petro

Este es el borrador de decreto en el que el Gobierno eliminaría requisitos para ser cónsul o embajador

El documento modificaría el parágrafo 2 del Decreto 1083 de 2015 que establece una serie de requisitos académicos para aplicar a estos cargos diplomáticos.

Animales

Oso grizzly atacó sorpresivamente a un grupo escolar y dejó 11 heridos en Canadá

Testigos relataron momentos de terror y un maestro tuvo que ser evacuado en helicóptero.

EPS

Deudas de la Nueva EPS afectan a más de 11 millones de pacientes en el país

Selección Colombia

Pronóstico de cómo le iría a la Selección Colombia en el Mundial: las selecciones que enfrentaría

Artistas

Bad Bunny inicia su gira mundial: fechas y horarios de su paso por Colombia