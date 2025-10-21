Nuevo cambio considerable en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 21 de octubre de 2025

El dólar en Colombia abrió este 21 de octubre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.877,26 pesos, según reportó el Banco de la República.

Eso significa que, teniendo en cuenta la Tasa Representativa del Mercado del día anterior (20 de octubre de 2025), el ascenso fue de 69.14 pesos.

Además, en medio de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el precio del dólar tuvo múltiples variaciones a lo largo de esta nueva jornada y, respecto a la Tasa Representativa del Mercado, continuó subiendo.

¿De cuánto fue el ascenso del precio del dólar en el cierre de este 21 de octubre en Colombia? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 21 de octubre de 2025

El Banco de la República, que analiza minuto a minuto lo que pasa con el dólar en Colombia, indicó que el último precio que se reportó este 21 de octubre de 2025 fue de 3.890,00 pesos.

En consecuencia, mirando la Tasa Representativa del Mercado, el incremento fue de 12,74 pesos.

Además, el Banco de la República también detalló que la Tasa Promedio del Mercado a lo largo del día fue de 3.876,789 y que se movieron al menos 1.235,155 millones de dólares.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las recientes Tasas Representativas del Mercado

Aunque el dólar alcanzó a superar los 3.900 pesos durante la semana pasada, aún no ha vuelto a llegar a ese tope.

Las últimas Tasas Representativas del Mercado han sido las siguientes: