Sorprendente precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 20 de octubre de 2025 tras crisis con EE.UU

Este 20 de octubre de 2025, según reportó el Banco de la República, el dólar abrió en Colombia con una Tasa Representativa del Mercado de 3.808,12 pesos.

Esa tarifa indica que, en comparación con el viernes 17 de octubre, que fue el último día en el que la divisa estadounidense había cerrado, la Tasa Representativa del Mercado tuvo un decrecimiento de 68.95 pesos.

Sin embargo, el dólar en Colombia siguió teniendo cambios constantes a lo largo de la jornada de este 20 de octubre de 2025 y sobre la 1:00 de la tarde cerró al alza.

¿Qué tanto subió respecto a la Tasa Representativa del Mercado?

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 20 de octubre de 2025

El Banco de la República, que analiza el precio del dólar en vivo, reportó que en la tarde de este 20 de octubre de 2025 cerró en 3.883,200 pesos.

Por lo tanto, en comparación con la Tasa Representativa del Mercado, el precio del dólar terminó teniendo un incremento de 75,08 pesos.

Además, la gráfica del Banco de la República de Colombia estableció que la Tasa Promedio del Mercado fue de 3.875,549 pesos y que se alcanzaron a mover al menos 1.117,563 millones de dólares durante este 20 de octubre de 2025.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las más recientes Tasas Representativas del Mercado en Colombia

En los últimos días, las Tasas Representativas del Mercado han oscilado entre los 3.800 y los 3.900 pesos. Las variaciones han sido las siguientes: