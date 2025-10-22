¡Notable cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 22 de octubre de 2025! Así se cotizó

El dólar en Colombia reportó este 22 de octubre de 2025 una Tasa Representativa del Mercado de 3.876,6, de acuerdo con el habitual monitoreo del Banco de la República.

Esa tarifa indica que, a diferencia de la Tasa Representativa del Mercado del día anterior (21 de octubre de 2025), bajó exactamente 0.66 pesos, lo que equivale a una deducción del 0.02%.

No obstante, el precio del dólar siguió en constante movimiento a lo largo del día y, sobre la hora 1:00 de la tarde de este 22 de octubre de 2025, cerró nuevamente al alza y sobrepasó la barrera de los 3.900 pesos.

¿En cuánto quedó entonces? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 22 de octubre de 2025

El dólar fue subiendo de manera paulatina durante la jornada de este 22 de octubre de 2025 y cerró en 3.911,400 pesos.

Eso significa que, respecto a la Tasa Representativa del Mercado, el ascenso que el dólar reportó en Colombia en el cierre fue de 34,8 pesos.

Mientras tanto, el Banco de la República señaló que la Tasa Promedio del Mercado se ubicó en 3.901,149 pesos y que en esta oportunidad se movieron 1.199,814 millones de dólares.

Precio del dólar en Colombia: descubra las últimas Tasas Representativas del Mercado

A lo largo de esta semana, el dólar en Colombia ha abierto por encima de los 3.800 pesos, pero por debajo de los 3.900.

Las Tasas Representativas del Mercado han sido las siguientes:

Domingo 19 de octubre de 2025: 3.808,12 pesos.

Lunes 20 de octubre de 2025: 3.808,12 pesos.

Martes 21 de octubre de 2025: 3.877,26 pesos.

Miércoles 22 de octubre de 2025: 3.876,60 pesos.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la tasa promedio para la compra de dólares se está ubicando en 3.800 pesos, mientras que la de venta está siendo de 3.920 pesos.