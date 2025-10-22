CANAL RCN
Economía

Dólar hoy en Colombia: así amaneció la divisa este 22 de octubre de 2025

Conozca la tendencia del precio del dólar hoy 22 de octubre de 2025 en Colombia, la TRM vigente y cómo se comporta frente al peso colombiano.

Dólar hoy en Colombia: así amaneció la divisa este 22 de octubre de 2025
Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
08:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La divisa estadounidense abrió la jornada del miércoles 22 de octubre en $ 3.881,15 frente al peso colombiano, lo que representa un ascenso de $ 4,55 respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para esta fecha fue de $ 3.876,60.

El dólar subió en Colombia tras la crisis diplomática con Estados Unidos: precio de hoy, 20 de octubre
RELACIONADO

El dólar subió en Colombia tras la crisis diplomática con Estados Unidos: precio de hoy, 20 de octubre

Según los datos disponibles, el dólar registró un mínimo de $ 3.877 y un máximo de $ 3.893, en un total de 12 transacciones por un monto aproximado de US$ 3,5 millones.

Pese a esta apertura al alza, el comportamiento de la TRM muestra una ligera caída frente a la jornada anterior: el valor disminuyó $ 0,66, lo que equivale a un descenso de 0,02 %.

Nuevo cambio considerable en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 21 de octubre de 2025
RELACIONADO

Nuevo cambio considerable en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 21 de octubre de 2025

Asimismo, comparando con la misma fecha de años previos y otros periodos, se observan bajas más profundas.

Comparativas clave del peso frente al dólar

  • Frente al mismo día del mes anterior, la TRM se redujo $ 14,59 (-0,37 %).
  • En comparación con el mismo día del año anterior, la baja fue de $ 410,36, equivalente a una reducción del 9,57 %.
  • Frente al inicio del año, se registra una caída de $ 532,55, lo que representa un descenso del 12,08 %.
  • Respecto al mismo día de la semana anterior, la disminución fue $ 56,71 (-1,44 %).

Este conjunto de datos sugiere que, aunque el dólar inició ligeramente al alza en la jornada, la tendencia en semanas y meses recientes ha sido de fortalecimiento del peso colombiano y descensos en la TRM.

¿Qué implica para la economía y los ciudadanos?

Para quienes dependen de transacciones en dólares —importadores, viajeros, empresas con deudas externas—, estos niveles implican una leve reducción del coste de convertir pesos a dólares frente a los picos de meses anteriores.

El hecho de que la TRM esté por debajo de los $4.000 pesos indica una mayor estabilidad relativa de la moneda local en este tramo del año.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaría de Hacienda

¿Debe impuestos? Bogotá lanza Feria Virtual como salvavidas para morosos

Finanzas personales

Certificado de tradición y libertad 2025: costos y cómo sacarlo en Colombia

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 21 de octubre de 2025

Otras Noticias

Álvaro Uribe

El equipo de abogados detrás del fallo que declaró inocente y dejó en libertad a Álvaro Uribe

Al expresidente lo acompañó un robusto equipo de defensa encabezado por los abogados Jaime Granados, Jaime Lombana, Juan Felipe Amaya y al menos otros 14 juristas.

Artistas

Rosalía podría enfrentar sanciones al hacer evento sorpresa en calle famosa de Madrid

La artista paralizó las calles de la ciudad al presentar la portada de su nuevo álbum musical.

Estados Unidos

Redada en calles de Nueva York por parte del ICE: tensión en Chinatown y Soho

Millonarios

Macálister Silva, sin filtros sobre Neyser Villarreal: el capitán rompe el silencio en Millonarios

Enfermedades

Las tres peores formas de morir, según análisis de forenses