Dólar hoy en Colombia: así amaneció la divisa este 22 de octubre de 2025

La divisa estadounidense abrió la jornada del miércoles 22 de octubre en $ 3.881,15 frente al peso colombiano, lo que representa un ascenso de $ 4,55 respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para esta fecha fue de $ 3.876,60.

Según los datos disponibles, el dólar registró un mínimo de $ 3.877 y un máximo de $ 3.893, en un total de 12 transacciones por un monto aproximado de US$ 3,5 millones.

Pese a esta apertura al alza, el comportamiento de la TRM muestra una ligera caída frente a la jornada anterior: el valor disminuyó $ 0,66, lo que equivale a un descenso de 0,02 %.

Asimismo, comparando con la misma fecha de años previos y otros periodos, se observan bajas más profundas.

Comparativas clave del peso frente al dólar

Frente al mismo día del mes anterior, la TRM se redujo $ 14,59 (-0,37 %).

En comparación con el mismo día del año anterior, la baja fue de $ 410,36, equivalente a una reducción del 9,57 %.

Frente al inicio del año, se registra una caída de $ 532,55, lo que representa un descenso del 12,08 %.

Respecto al mismo día de la semana anterior, la disminución fue $ 56,71 (-1,44 %).

Este conjunto de datos sugiere que, aunque el dólar inició ligeramente al alza en la jornada, la tendencia en semanas y meses recientes ha sido de fortalecimiento del peso colombiano y descensos en la TRM.

¿Qué implica para la economía y los ciudadanos?

Para quienes dependen de transacciones en dólares —importadores, viajeros, empresas con deudas externas—, estos niveles implican una leve reducción del coste de convertir pesos a dólares frente a los picos de meses anteriores.

El hecho de que la TRM esté por debajo de los $4.000 pesos indica una mayor estabilidad relativa de la moneda local en este tramo del año.