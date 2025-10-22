Dólar hoy en Colombia: así amaneció la divisa este 22 de octubre de 2025
Conozca la tendencia del precio del dólar hoy 22 de octubre de 2025 en Colombia, la TRM vigente y cómo se comporta frente al peso colombiano.
Noticias RCN
08:30 a. m.
La divisa estadounidense abrió la jornada del miércoles 22 de octubre en $ 3.881,15 frente al peso colombiano, lo que representa un ascenso de $ 4,55 respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para esta fecha fue de $ 3.876,60.
Según los datos disponibles, el dólar registró un mínimo de $ 3.877 y un máximo de $ 3.893, en un total de 12 transacciones por un monto aproximado de US$ 3,5 millones.
Pese a esta apertura al alza, el comportamiento de la TRM muestra una ligera caída frente a la jornada anterior: el valor disminuyó $ 0,66, lo que equivale a un descenso de 0,02 %.
Asimismo, comparando con la misma fecha de años previos y otros periodos, se observan bajas más profundas.
Comparativas clave del peso frente al dólar
- Frente al mismo día del mes anterior, la TRM se redujo $ 14,59 (-0,37 %).
- En comparación con el mismo día del año anterior, la baja fue de $ 410,36, equivalente a una reducción del 9,57 %.
- Frente al inicio del año, se registra una caída de $ 532,55, lo que representa un descenso del 12,08 %.
- Respecto al mismo día de la semana anterior, la disminución fue $ 56,71 (-1,44 %).
Este conjunto de datos sugiere que, aunque el dólar inició ligeramente al alza en la jornada, la tendencia en semanas y meses recientes ha sido de fortalecimiento del peso colombiano y descensos en la TRM.
¿Qué implica para la economía y los ciudadanos?
Para quienes dependen de transacciones en dólares —importadores, viajeros, empresas con deudas externas—, estos niveles implican una leve reducción del coste de convertir pesos a dólares frente a los picos de meses anteriores.
El hecho de que la TRM esté por debajo de los $4.000 pesos indica una mayor estabilidad relativa de la moneda local en este tramo del año.