¡Importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 23 de octubre de 2025! Así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió este 23 de octubre de 2025 con una Tasa Representativa de Mercado de 3.900,82 pesos, lo que significa que subió 24.22 pesos respecto al día anterior (22 de octubre de 2025).

En medio de ese panorama, el precio promedio para la compra de dólares en Colombia se ha ubicado en 3.810 pesos, mientras que el de venta en 3.930 pesos.

Sin embargo, el dólar tuvo cambios a lo largo de esta nueva jornada y, a diferencia de los últimos días, cerró con tendencia a la baja.

¿De cuánto fue el descenso en el precio del dólar? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 23 de octubre de 2025

De acuerdo con el análisis del Banco de la República de Colombia, el dólar cerró a la 1:00 de la tarde en 3.881,900 pesos.

Eso indica que, en comparación con la Tasa Representativa del Mercado, el descenso en el precio del dólar fue de 18.92 pesos.

Asimismo, el Banco de la República reveló que la Tasa Promedio del Mercado durante este 23 de octubre fue de 3.888,914 pesos y que se movieron 1.555,510 millones de dólares.

Precio del dólar en Colombia: atento a las últimas Tasas Representativas del Mercado

Aunque el dólar había abierto por debajo de los 3.900 pesos en los últimos días, superó esa barrera este 23 de octubre.

Lunes 20 de octubre de 2025: 3.808,12 pesos.

Martes 21 de octubre de 2025: 3.877.26 pesos.

Miércoles 22 de octubre de 2025: 3.876,60 pesos.

Jueves 23 de octubre de 2025: 3.900,82 pesos.

Hasta el momento, con las tasas reportadas este 23 de octubre, las casas de cambio de las principales ciudades del país están manejando los siguientes precios: