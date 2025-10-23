CANAL RCN
Economía

El dólar vuelve a subir: así superó los $3.900 este jueves 23 de octubre en Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia, TRM, cotización y variación del jueves 23 de octubre de 2025: así se comporta la divisa frente al peso colombiano.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
08:54 a. m.
El dólar en Colombia volvió a mostrar señales de fortalecimiento este jueves 23 de octubre de 2025, al abrir con una cotización de $3.900,82 pesos colombianos, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) publicada por la Superintendencia Financiera.

La divisa norteamericana subió 24,22 pesos, lo que representa un incremento del 0,62 % respecto al día anterior.

El dólar retoma fuerza y supera los $3.900

Después de varias semanas de estabilidad, el dólar volvió a situarse por encima de los $3.900, impulsado por factores internacionales como el comportamiento del petróleo, los movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos y la expectativa sobre los datos de inflación global.

En el contexto local, analistas señalan que el repunte puede responder también a la demanda de divisas por parte de empresas importadoras y la búsqueda de cobertura cambiaria ante la volatilidad regional.

Aunque el peso colombiano ha mostrado una recuperación importante en 2025, el reciente aumento refleja que los mercados siguen atentos a la política monetaria y a la dinámica del comercio exterior.

Comparativo del dólar frente a otros periodos

En comparación con el mismo día de la semana pasada, el dólar bajó apenas un 0,03 % (1,34 pesos).

Frente al mes anterior, mostró un aumento del 1,26 % (48,66 pesos), mientras que al inicio del año aún registra una caída del 11,53 % (508,33 pesos).

Si se compara con octubre de 2024, la TRM continúa 8,48 % por debajo, es decir, 361,48 pesos menos que hace un año.

Con esta cifra, el dólar se mantiene dentro del rango esperado por los analistas para el cierre de octubre, entre $3.850 y $3.950, aunque advierten que los próximos días podrían marcar nuevas presiones si la moneda estadounidense sigue ganando terreno en los mercados internacionales.

