¡Cambio clave en el precio del dólar en el cierre de hoy 24 de octubre de 2025 y de la semana! Así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió este 24 de octubre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.888,76 pesos.

Esa tarifa indica que el dólar en Colombia, respecto a la Tasa Representativa del Mercado del día anterior (23 de octubre de 2025), bajó exactamente 12.06 pesos.

Además, a lo largo de esta nueva jornada siguió manteniendo esa tendencia y nuevamente volvió a cerrar a la baja.

¿De cuánto fue su descenso en esta oportunidad? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 24 de octubre de 2025

El Banco de la República, en su página web oficial, detalló que el dólar en Colombia cerró la jornada de este 24 de octubre de 2025 en 3.850,500 pesos.

En consecuencia, en comparación con la Tasa Representativa del Mercado, el decrecimiento en el precio del dólar fue de 38,26 pesos.

Además, el Banco de la República expuso que la Tasa Promedio del Mercado durante este 24 de octubre fue de 3.856,658 pesos y que se movieron 582,096 millones de dólares.

Precio del dólar en Colombia: estas fueron las tasas de apertura a lo largo de la semana

En esta nueva semana de octubre, el dólar abrió por debajo de los 3.900 pesos, a excepción de un día.

Las variaciones fueron así:

Lunes 20 de octubre de 2025: 3.808,12 pesos.

Martes 21 de octubre de 2025: 3.877,26 pesos.

Miércoles 22 de octubre de 2025: 3.876,60 pesos.

Jueves 23 de octubre de 2025: 3.900,82 pesos.

Viernes 24 de octubre de 2025: 3.888,76 pesos.

Tras este panorama, el precio promedio para comprar dólares en Colombia está siendo de 3.810 pesos, mientras que el de venta se ha situado en 3.930 pesos.

Sin embargo, las tarifas en las casas de cambio de las principales ciudades del país son las siguientes: