Dólar revierte tendencia en Colombia y vuelve a bajar: así se cotiza hoy, 24 de octubre
El dólar en Colombia inició la jornada del 24 de octubre con un leve descenso, en medio de un panorama internacional más estable.
Noticias RCN
08:56 a. m.
El dólar abrió la jornada de este viernes 24 de octubre con una ligera caída en el mercado cambiario colombiano.
La divisa estadounidense se negocia en promedio a $3.873,90, lo que representa una disminución de $14,86 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera en $3.888,76.
El dólar abre la jornada a la baja en Colombia
Según los primeros reportes del sistema Set-FX, el dólar registró un precio mínimo de $3.872 y un máximo de $3.874,50, con nueve transacciones que sumaron US$6,75 millones.
Esta variación, aunque leve, refleja una tendencia bajista impulsada por un contexto internacional más estable: las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se han moderado y los inversionistas mantienen su expectativa de que la Reserva Federal (FED) realice recortes de tasas de interés antes de finalizar el año.
Comportamiento de la TRM y variación anual
La TRM para hoy, 24 de octubre de 2025, se fijó en $3.888,76, mostrando una disminución de $12,06 frente al día anterior, equivalente a -0,31 %.
En comparación con la misma fecha de la semana pasada, el dólar aumentó 0,3 %, y frente al mes anterior subió 1,15 %. Sin embargo, en lo corrido del año acumula una caída del 11,8 %, equivalente a $520,39, mientras que frente al mismo día de 2024 se deprecia 9,44 %.
El comportamiento actual sugiere que la moneda estadounidense sigue ajustándose a las proyecciones globales, mientras el peso colombiano se mantiene estable en medio de un entorno financiero más calmado.