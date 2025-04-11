Atento: ¡este fue el nuevo precio con el que el dólar cerró en Colombia HOY 4 de noviembre de 2025!

El precio del dólar abrió este 4 de noviembre con una Tasa Representativa del Mercado de 3.860,12 pesos.

Eso significa que, respecto al viernes 31 de octubre de 2025, que fue el último día en el que había cerrado, tuvo un descenso significativo de exactamente 10,3 pesos.

Además, en esta última jornada siguió teniendo cambios y, sobre la 1:00 de la tarde, volvió a cerrar con tendencia a la baja.

¿Cuál fue el precio exacto con el que el dólar cerró este 4 de noviembre de 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 4 de noviembre de 2025

El Banco de la República de Colombia, que monitorea minuto a minuto los cambios del dólar, comunicó que este 4 de noviembre de 2025 cerró en 3.858,00 pesos.

Es decir que, respecto a la Tasa Representativa del Mercado, el descenso fue de 2,12 pesos.

Por otra parte, el Banco de la República también notificó que durante este 4 de noviembre de 2025 la Tasa Promedio del Mercado fue de 3.873,00 pesos y que se movieron 956.508 millones de dólares.

En medio de este panorama, el precio promedio para la compra de dólares en Colombia está siendo de 3.780 pesos, mientras que el de venta se ha ubicado en 3.900 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las más recientes Tasas Representativas del Mercado

En los últimos días, el dólar no ha sobrepasado los 3.900 pesos, pero tampoco ha bajado de los 3.800 pesos.

Las últimas Tasas Representativas del Mercado han sido las siguientes: