Atento: este fue el giro que tuvo el precio del dólar en el cierre de HOY 7 de noviembre de 2025
Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 7 de noviembre de 2025.
Noticias RCN
02:31 p. m.
El precio del dólar en Colombia abrió este 7 de noviembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.807,06 pesos.
Esa tarifa indica que alcanzó su nivel más bajo en más de un año y que decreció exactamente 32.41 pesos en comparación con el 6 de noviembre de 2025.
Además, a lo largo de la jornada, que cerró a la 1:00 de la tarde, el dólar estuvo en constante movimiento y siguió bajando.
¿Cuál fue el precio exacto en el que cerró este 7 de noviembre de 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.
Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 7 de noviembre de 2025
El dólar cerró con un precio de 3.783,00 pesos a la 1:00 de la tarde de este 7 de noviembre. En consecuencia, en comparación con la Tasa Representativa del Mercado, bajó 24.06 pesos.
Por otra parte, el Banco de la República señaló que la Tasa Promedio del Mercado del 7 de noviembre de 2025 fue de 3.779,211 pesos y que se movieron 1.275,597 millones de dólares.
En medio de esa coyuntura, los precios que se están manejando en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín son los siguientes:
- Bogotá: 3.750 pesos para la compra y 3.860 pesos para la venta.
- Cali: 3.850 pesos para la compra y 3.990 pesos para la venta.
- Cartagena: 3.750 pesos para la compra y 3.980 pesos para la venta.
- Medellín: 3.700 pesos para la compra y 3.840 pesos para la venta.
Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado
El dólar ha tenido múltiples cambios a lo largo de esta semana de noviembre. Las Tasas Representativas del Mercado reportadas han sido las siguientes:
- 3 de noviembre de 2025: 3.860,12 pesos.
- 4 de noviembre de 2025: 3.860,12 pesos.
- 5 de noviembre de 2025: 3.872,47 pesos.
- 6 de noviembre de 2025: 3.839,47 pesos.
- 7 de noviembre de 2025: 3.807,06 pesos.