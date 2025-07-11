CANAL RCN
Economía

Atento: este fue el giro que tuvo el precio del dólar en el cierre de HOY 7 de noviembre de 2025

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 7 de noviembre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
02:31 p. m.
El precio del dólar en Colombia abrió este 7 de noviembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.807,06 pesos.

Esa tarifa indica que alcanzó su nivel más bajo en más de un año y que decreció exactamente 32.41 pesos en comparación con el 6 de noviembre de 2025.

Además, a lo largo de la jornada, que cerró a la 1:00 de la tarde, el dólar estuvo en constante movimiento y siguió bajando.

¿Cuál fue el precio exacto en el que cerró este 7 de noviembre de 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 7 de noviembre de 2025

El dólar cerró con un precio de 3.783,00 pesos a la 1:00 de la tarde de este 7 de noviembre. En consecuencia, en comparación con la Tasa Representativa del Mercado, bajó 24.06 pesos.

Por otra parte, el Banco de la República señaló que la Tasa Promedio del Mercado del 7 de noviembre de 2025 fue de 3.779,211 pesos y que se movieron 1.275,597 millones de dólares.

En medio de esa coyuntura, los precios que se están manejando en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín son los siguientes:

  • Bogotá: 3.750 pesos para la compra y 3.860 pesos para la venta.
  • Cali: 3.850 pesos para la compra y 3.990 pesos para la venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para la compra y 3.980 pesos para la venta.
  • Medellín: 3.700 pesos para la compra y 3.840 pesos para la venta.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado

El dólar ha tenido múltiples cambios a lo largo de esta semana de noviembre. Las Tasas Representativas del Mercado reportadas han sido las siguientes:

  • 3 de noviembre de 2025: 3.860,12 pesos.
  • 4 de noviembre de 2025: 3.860,12 pesos.
  • 5 de noviembre de 2025: 3.872,47 pesos.
  • 6 de noviembre de 2025: 3.839,47 pesos.
  • 7 de noviembre de 2025: 3.807,06 pesos.
