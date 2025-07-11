CANAL RCN
Economía

Precio del dólar en Colombia hoy, 7 de noviembre de 2025: cae a su nivel más bajo en más de un año

El dólar sorprendió este 7 de noviembre en Colombia con un cambio inesperado. Conozca cómo abrió la jornada de viernes.

Foto: Pixabay

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
07:55 a. m.
El dólar en Colombia abrió este viernes 7 de noviembre en $3.807,06 pesos colombianos. Este nivel marca el más bajo registrado desde el miércoles 10 de abril de 2024, una señal importante para quienes siguen las divisas.

¿Cuál es el comportamiento del dólar en Colombia?

La cotización del dólar bajó $32,41 pesos, lo que representa una caída del 0,84 % frente al día anterior.

En comparación con el mismo día de la semana anterior se observa una disminución del 1,64 % (‐$63,36) y frente al mes anterior un descenso del 1,2 % (‐$46,13).

¿Cómo se compara con otros períodos?

Desde el inicio del año, la divisa ha caído 13,66 % (‐$602,09), y en comparación con el mismo día del año anterior, la baja es de 14,07 % (‐$623,34).

Estos números reflejan un fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar, lo cual puede tener implicaciones tanto para importaciones como para exportaciones y para quienes tienen obligaciones en dólares.

¿Qué implicaciones tiene esta caída del dólar?

Para los consumidores y empresas que dependen de insumos importados, un dólar más bajo puede representar un alivio en costos.

Sin embargo, para exportadores o quienes ganan en pesos y venden en otra moneda, la tendencia puede requerir una revisión de precios o márgenes.

Además, la estabilidad o continuidad de esta tendencia dependerá de factores externos como la política monetaria internacional, el comportamiento del dólar a nivel global y las condiciones económicas internas de Colombia.

