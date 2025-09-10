CANAL RCN
Economía

¡Inesperado precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 9 de octubre de 2025! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 9 de octubre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
02:40 p. m.
Este 9 de octubre de 2025, el dólar abrió en Colombia con una Tasa Representativa del Mercado de 3.879,80 pesos, según datos del Banco de la República.

Ese precio indicó que, respecto al día anterior (8 de octubre de 2025), el dólar subió exactamente 12.26 pesos, lo que equivale a un 0.32%.

Sin embargo, tras el desarrollo de la jornada, los ciudadanos esperaban que el dólar en Colombia volviera a tener una tendencia a la baja, pero no fue así.

¿Cuál fue la última tasa que reportó el dólar en Colombia durante este 9 de octubre de 2025? ¿Cuál fue la tasa promedio del mercado? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 9 de octubre de 2025

El análisis del precio del dólar del Banco de la República determinó que la última tarifa que se identificó fue de 3.886,890 pesos. Por lo tanto, el ascenso, respecto a la Tasa Representativa del Mercado, fue de 7,09 pesos.

Además, la gráfica en la que la entidad monitorea a la divisa estadounidense precisó que la tasa promedio del mercado fue de 3.895,101 pesos y que se alcanzaron a mover 1.256,702 millones de dólares.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado

En las jornadas más recientes, las tasas representativas del mercado han estado en constante movimiento, pero no han tocado la barrera de los 3.900 pesos.

Los cambios exactos han sido los siguientes:

  • Viernes 3 de octubre de 2025: 3.897,64 pesos.
  • Sábado 4 de octubre de 2025: 3.874,18 pesos.
  • Domingo 5 de octubre de 2025: 3.874,18 pesos.
  • Lunes 6 de octubre de 2025: 3.874,18 pesos.
  • Martes 7 de octubre de 2025: 3.853.19 pesos.
  • Miércoles 8 de octubre de 2025: 3.867,54 pesos.
  • Jueves 9 de octubre de 2025: 3.879,80 pesos.

 

