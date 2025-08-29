Precio del dólar en Colombia hoy 29 de agosto de 2025: TRM y cotización actual

El dólar en Colombia inició la jornada de este viernes 29 de agosto de 2025 con una ligera presión al alza, de acuerdo con los reportes oficiales del mercado cambiario.

La divisa abrió en $4.027,25, lo que representó un incremento de $8,16 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera en $4.019,09.

Durante las primeras operaciones, el billete verde alcanzó un precio mínimo de $4.022,30 y un máximo de $4.030,00, con siete transacciones registradas por un monto de US$5 millones, según los sistemas de negociación.

Comportamiento de la TRM del 29 de agosto

La TRM del día fue establecida en $4.019,09, mostrando una caída de $32,88 frente a la cotización anterior, equivalente a un descenso del 0,81 %.

Si se compara con el mismo día del año pasado, el dólar registra una reducción del 1,14 %, es decir, $46,25 menos. En la variación mensual, también refleja una baja del 3,63 %, lo que equivale a $151,5.

Estos movimientos muestran que, aunque la moneda estadounidense abrió al alza en la jornada de hoy, la TRM mantiene un comportamiento a la baja en el análisis de mediano plazo.

¿Qué significa para la economía colombiana?

La volatilidad del dólar en Colombia sigue marcada por factores externos, como las decisiones de política monetaria en Estados Unidos, la inflación internacional y los precios del petróleo, que inciden directamente en la estabilidad cambiaria.

Expertos señalan que los niveles actuales generan oportunidades para quienes deben pagar obligaciones en dólares, pero representan retos para sectores como el exportador.

En este contexto, el consejo para los ciudadanos y empresas es mantenerse informados sobre la evolución diaria de la divisa y planear con anticipación sus transacciones internacionales.