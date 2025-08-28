Dólar en Colombia hoy 28 de agosto: así abrió la divisa y esta es la TRM

El dólar en Colombiaamaneció con movimientos, pues este jueves 28 de agosto de 2025, la divisa abrió la jornada en $4.020,58, lo que representó una disminución de $31,72 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día, fijada en $4.051,97 por la Superfinanciera.

Durante las primeras operaciones, el precio mínimo se ubicó en $4.019,90, mientras que el máximo alcanzado fue de $4.027, con un total de 68 transacciones que movieron cerca de US$34 millones en el mercado cambiario.

TRM del dólar hoy en Colombia jueves 28 de agosto

La TRM certificada para este jueves fue de $4.051,97, lo que representa un incremento de $7,46 frente al día anterior, equivalente a una variación del 0,18%.

Con este comportamiento, la divisa alcanzó su nivel más alto en más de tres semanas, desde el 6 de agosto de 2025.

En comparación con otros periodos, el dólar mostró diferentes variaciones:

Frente a la semana pasada: aumentó $26,46 (+0,66%).

Frente al mes anterior: cayó $58,51 (-1,42%).

Frente al inicio del año: retrocede $357,18 (-8,1%).

Frente al mismo día de 2024: subió $6,33 (+0,16%).

Contexto y panorama económico por el dólar

La volatilidad del dólar sigue reflejando factores internacionales como las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU., la cotización del petróleo y la incertidumbre global en los mercados.

Para los expertos, el hecho de que la divisa se mantenga alrededor de los $4.000 genera un respiro a importadores, aunque implica retos para exportadores que reciben menos pesos por sus ventas externas.