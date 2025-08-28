CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia hoy 28 de agosto: así abrió la divisa y esta es la TRM

El dólar en Colombia volvió a moverse este jueves 28 de agosto de 2025 y generó atención en los mercados.

Dólar en Colombia hoy 28 de agosto: así abrió la divisa y esta es la TRM
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
08:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar en Colombiaamaneció con movimientos, pues este jueves 28 de agosto de 2025, la divisa abrió la jornada en $4.020,58, lo que representó una disminución de $31,72 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día, fijada en $4.051,97 por la Superfinanciera.

Precio del dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó máximo reciente este 27 de agosto
RELACIONADO

Precio del dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó máximo reciente este 27 de agosto

Durante las primeras operaciones, el precio mínimo se ubicó en $4.019,90, mientras que el máximo alcanzado fue de $4.027, con un total de 68 transacciones que movieron cerca de US$34 millones en el mercado cambiario.

TRM del dólar hoy en Colombia jueves 28 de agosto

La TRM certificada para este jueves fue de $4.051,97, lo que representa un incremento de $7,46 frente al día anterior, equivalente a una variación del 0,18%.

Con este comportamiento, la divisa alcanzó su nivel más alto en más de tres semanas, desde el 6 de agosto de 2025.

En comparación con otros periodos, el dólar mostró diferentes variaciones:

Precio del dólar sufrió cambio en Colombia hoy 26 de agosto de 2025: así abrió la jornada
RELACIONADO

Precio del dólar sufrió cambio en Colombia hoy 26 de agosto de 2025: así abrió la jornada

  • Frente a la semana pasada: aumentó $26,46 (+0,66%).
  • Frente al mes anterior: cayó $58,51 (-1,42%).
  • Frente al inicio del año: retrocede $357,18 (-8,1%).
  • Frente al mismo día de 2024: subió $6,33 (+0,16%).

Contexto y panorama económico por el dólar

La volatilidad del dólar sigue reflejando factores internacionales como las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU., la cotización del petróleo y la incertidumbre global en los mercados.

¿Inesperado? Cambió el precio del dólar en Colombia hoy 22 de agosto de 2025: así se está cotizando
RELACIONADO

¿Inesperado? Cambió el precio del dólar en Colombia hoy 22 de agosto de 2025: así se está cotizando

Para los expertos, el hecho de que la divisa se mantenga alrededor de los $4.000 genera un respiro a importadores, aunque implica retos para exportadores que reciben menos pesos por sus ventas externas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Piloto de avión en Colombia reveló cuánto ganan: así varía el salario según aerolínea

Dian

Dian subasta carros, joyas y lingotes de oro: así puede participar hasta el 29 de agosto

Finanzas personales

Tome nota: estos son los bancos que menos le cobran por retirar dinero en el extranjero

Otras Noticias

San Andrés

Hotel Portobelo respondió a resultados de la autopsia a la familia muerta en sus habitaciones en San Andrés

Una pareja y su hijo de tan solo cuatro años murieron en el interior de la habitación 404 del Hotel Portobello Convention de la que pidieron cambio y les fue autorizado.

Viral

Feid impacta a sus fanáticos al aparecer en el barrio Manrique en Medellín

El cantante antioqueño sorprendió a sus seguidores al hacer presencia en diferentes lugares del barrio.

Jhon Durán

Mourinho estalla contra Jhon Durán tras partido de Champions: "Tiene problemas"

Redes sociales

Estrella de TikTok falleció a sus 28 años tras luchar contra una complicada enfermedad

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?