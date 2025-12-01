CANAL RCN
Economía

El precio del dólar se mantuvo en sorpresiva e importante tendencia HOY 12 de noviembre de 2025: así se cotizó

El precio del dólar se mantuvo en una tasa histórica en más de tres años. Descubra en cuánto abrió este 12 de noviembre de 2025.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
07:50 a. m.
El precio del dólar abrió este 12 de noviembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.760,93 pesos. En consecuencia, se mantuvo en la misma tarifa del día anterior (11 de noviembre).

En medio de ese panorama, la divisa estadounidense se siguió situando en un precio histórico en más de tres años debido a que no se había reportado una tasa similar desde el 22 de abril de 2022.

Además, el promedio para comprar dólares en Colombia es de 3.720 pesos, mientras que el de venta está rondando los 3.850 pesos.

Sin embargo, las casas de cambio de las principales ciudades del país han comenzado a fijar las siguientes tarifas desde las primeras horas de este 12 de noviembre de 2025:

  • Bogotá: 3.730 pesos para compra y 3.850 pesos para venta.
  • Cali: 3.850 pesos para compra y 3.990 pesos para venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.
  • Medellín: 3.680 pesos para compra y 3.830 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 12 de noviembre de 2025: estos son los datos más imprescindibles

El precio del dólar, en comparación con el miércoles de la semana pasada (5 de noviembre de 2025), bajó exactamente 111.54 pesos.

Asimismo, haciendo el análisis con la tarifa que el dólar alcanzó en Colombia el mismo día del mes anterior (12 de octubre de 2025), la disminución fue de 152.31 pesos, lo que representa un 3.89%.

Por otra parte, mirando en retrospectiva el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año, la reducción fue de 585.77 pesos.

Y, a diferencia del precio que el dólar reportó en el inicio del 2025, la diferencia fue de 648.22 pesos, que significan el 14.7%.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las variaciones de los últimos días

A lo largo de la semana, el dólar no ha vuelto a estar por encima de los 3.800 pesos. Sus últimos cambios han sido los siguientes:

  • Viernes 7 de noviembre de 2025: 3.807,06 pesos.
  • Sábado 8 de noviembre de 2025: 3.779,20 pesos.
  • Domingo 9 de noviembre de 2025: 3.779,20 pesos.
  • Lunes 10 de noviembre de 2025: 3.779,20 pesos.
  • Martes 11 de noviembre de 2025: 3.760.93 pesos.
  • Miércoles 12 de noviembre de 2025: 3.760.93 pesos.
