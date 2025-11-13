CANAL RCN
Economía Video

¿Por qué está bajando el dólar en Colombia? Analista explica los factores detrás de la caída

El experto aclaró que, pese a la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, la tasa de cambio no ha sufrido impactos significativos.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
06:13 p. m.
El dólar en Colombia ha registrado una tendencia a la baja en las últimas semanas, ubicándose cerca de los 3.700 pesos.

Aunque muchos esperaban un repunte por la reciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el comportamiento de la divisa ha respondido principalmente a factores económicos y no políticos, según explicó David Cubides, analista del Banco de Occidente, en entrevista con Noticias RCN.

“Lo que estamos viendo es que se están jugando varios factores. Por un lado, a nivel internacional hemos visto un dólar en el mundo que ha retrocedido. Frente al euro, frente a la libra, ha perdido cerca de un 10% este año”, señaló Cubides. A esto se suma el buen desempeño de las monedas latinoamericanas, como el peso mexicano y el real brasileño.

En el plano local, el analista destacó que el Gobierno colombiano ha traído recursos obtenidos mediante endeudamiento externo, especialmente en Europa, lo que ha incrementado la oferta de dólares en el país. “Entre más dólares, pues uno tiene entonces un precio del dólar más barato”, explicó.

Factores internacionales y pérdida de correlación con el petróleo

Aunque históricamente el precio del petróleo ha influido en la tasa de cambio, esa relación se ha debilitado. “Normalmente hay una relación inversa entre ambas variables […] pero en los últimos años se ha perdido hasta cierto punto esa correlación”, indicó Cubides. En lugar de responder al comportamiento del crudo, el peso colombiano ha reaccionado más a factores macroeconómicos y de flujo de capitales.

El experto también aclaró que, pese a la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, la tasa de cambio no ha sufrido impactos significativos. “La terminamos sacando barata porque a Colombia no le pusieron unos aranceles, como sí le pasó a Brasil o a otros países de la región”, dijo.

¿Cómo se comportará el dólar en el cierre de 2025?

De cara al cierre del año, Cubides anticipa una leve corrección en el precio del dólar. “Estamos esperando que al cierre del año el dólar de repente se fortalezca un poquito y por tanto nos imaginamos un cierre del año por los lados de 3.800, 3.850”, estimó.

Sin embargo, advirtió que un deterioro en la relación comercial con Estados Unidos podría generar presiones alcistas. “En nuestras exportaciones, casi que el 30% va a Estados Unidos. De tal manera que aquí el mensaje es: ojo con esa relación Colombia - Estados Unidos”, subrayó.

Cubides también recomendó aprovechar el momento actual para quienes tienen deudas en dólares o planean viajar al exterior. “Es un buen momento para comprar esos dolaritos, tenerlos allí y eventualmente usarlos en estos propósitos ya de fines de año”, concluyó.

