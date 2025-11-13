¡El dólar volvió a tener fuerte caída hoy 13 de noviembre de 2025 y alcanzó precio no visto desde abril de 2022!

El precio del dólar en Colombia amaneció este 12 de noviembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.719,71 pesos.

Es así como no solo bajó 41.22 pesos en comparación al día anterior (11 de noviembre de 2025), sino que alcanzó su nivel más bajo en más de tres años. Esto teniendo en cuenta que no se había reportado una tasa tan baja desde que el 5 de abril de 2022 se situó en 3.706,95 pesos.

RELACIONADO Dólar se desploma este 12 de noviembre en Colombia y cierra en su nivel más bajo desde 2022

Tras esa situación, el precio promedio para que las casas de cambio compren dólares en Colombia es de 3.710 pesos, mientras que para que los vendan es de 3.840 pesos.

Sin embargo, analizándolo por ciudad, las tarifas identificadas en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín son las siguientes:

Bogotá: 3.720 pesos para comprar y 3.860 pesos para vender.

Cali: 3.850 pesos para comprar y 3.990 pesos para vender.

Cartagena: 3.750 pesos para comprar y 3.980 pesos para vender.

Medellín: 3.660 pesos para comprar y 3.810 pesos para vender.

Precio del dólar en Colombia hoy 13 de noviembre de 2025: estos son los datos claves

El precio del dólar, en comparación con el jueves de la semana pasada (6 de noviembre de 2025), bajó 119.76 pesos, lo que significa un descenso del 3.12%.

Por otra parte, haciendo el balance con el precio que el dólar reportó en Colombia hace un mes (13 de octubre de 2025), el declive fue de exactamente 193.53 pesos.

Además, mirando la tasa con la que el dólar abrió hace un año (13 de noviembre de 2024), la reducción fue de 694.08 pesos, lo que representa un 15.73%.

Y, respecto al precio que el dólar tuvo en Colombia en el inicio del 2025, el descenso fue de 689.44 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así han sido las tasas de apertura de esta semana

El precio del dólar en Colombia no ha bajado de la barrera de los 3.700 pesos a lo largo de esta semana, pero tampoco ha vuelto a subir a los 3.800.

Las tasas de apertura han sido las siguientes: