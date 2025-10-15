CANAL RCN
Economía

¡Giro radical en el precio del dólar en Colombia hoy 15 de octubre de 2025! Así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 15 de octubre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
07:19 a. m.
Este 15 de octubre de 2025 el precio del dólar en Colombia abrió con una Tasa Representativa del Mercado de 3.933,31 pesos.

Esa tarifa demuestra que la divisa estadounidense continuó creciendo considerablemente en el país y que, incluso, alcanzó su nivel más alto en más de un mes.

El ascenso, respecto al día anterior (14 de octubre de 2025), fue de 20.07 pesos. Además, no se había registrado un precio similar desde el pasado 9 de septiembre de 2025, cuando abrió con una Tasa Representativa del Mercado de 3.945,29 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 15 de octubre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el miércoles de la semana pasada (8 de octubre de 2025), tuvo un aumento de 65.77 pesos, lo que representa un alza del 1.7%.

Además, haciendo el balance con el precio que el dólar reportó hace un mes (15 de septiembre de 2025), el incremento exacto fue de 27.07 pesos.

Sin embargo, realizando el comparativo con el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año (15 de octubre de 2024), se identificó un descenso de 259.25 pesos, que equivalen a un 6.18%.

Asimismo, tomando como referencia el precio con el que el dólar empezó el 2025 en Colombia, el decrecimiento fue de 475.84 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

El dólar ha subido en los últimos días y este 15 de octubre de 2025 se siguió situando por encima de los 3.900 pesos.

Los cambios han sido los siguientes:

  • Viernes 10 de octubre de 2025: 3.894,99 pesos.
  • Sábado 11 de octubre de 2025: 3.913,24 pesos.
  • Domingo 12 de octubre de 2025: 3.913,24 pesos.
  • Lunes 13 de octubre de 2025: 3.913,24 pesos.
  • Martes 14 de octubre de 2025: 3.913,24 pesos.
  • Miércoles 15 de octubre de 2025: 3.933,31 pesos.
