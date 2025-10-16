¡Cambio importante en el precio del dólar en Colombia hoy 16 de octubre de 2025! Así se está cotizando

El precio del dólar en Colombia abrió este 16 de octubre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.902,16 pesos.

Es así como, después de varios días, la divisa estadounidense volvió a bajar y, respecto al día anterior (15 de octubre de 2025), se reportó un descenso de 31.15 pesos.

Ante esa situación, el precio promedio para la compra de dólares en Colombia se está situando en 3.810 pesos, mientras que el de venta así pasando a ser de 3.920 pesos.

No obstante, hay que tener en cuenta que, en las primeras horas de la mañana de este 16 de octubre de 2025, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

Bogotá: 3.820 pesos para compra y 3.930 pesos para venta.

Cali: 3.850 pesos para compra y 3.990 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.770 pesos para compra y 3.910 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 16 de octubre de 2025: estos son los datos más imprescindibles

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el jueves de la semana pasada (9 de octubre de 2025), subió exactamente 22.36 pesos, lo que representa un ascenso de 0.58%.

Además, tomando como referencia el mismo día del mes anterior (16 de septiembre de 2025), el incremento en el precio del dólar en Colombia fue de 4.59 pesos.

Sin embargo, respecto al precio que el dólar reportó en Colombia hace un año (16 de octubre de 2024), se identificó un decrecimiento de 342.68 pesos, lo que equivale al 8.07%.

Y, en cuanto al precio con el que el dólar inició el 2025 en Colombia, el descenso fue de exactamente 506.99 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

Aunque el dólar volvió a bajar en Colombia en la mañana de este 16 de octubre de 2025, se sigue situando por encima de los 3.900 pesos.

Los últimos cambios han sido los siguientes: