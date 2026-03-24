¿Inesperado? Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 24 de marzo de 2026

El precio del dólar en Colombia abrió este martes 24 de marzo de 2026 exactamente en 3.725,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó en esta ocasión los 3.704,87 pesos.

En medio de ese panorama, en las primeras horas de este 24 de marzo, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas:

Bogotá: 3.660 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.

Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 24 de marzo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, en comparación con el lunes de la semana anterior (17 de marzo de 2026), tuvo un aumento de 12.97 pesos.

Además, respecto al mismo día del mes anterior (24 de febrero de 2026), el incremento fue de 7.51 pesos, que representan un 0.2%.

Sin embargo, tomando como referencia la TRM de hace un año (24 de marzo de 2025), se detectó un descenso de 463.95 pesos.

Asimismo, revisando la Tasa Representativa del Mercado del inicio del 2026, el decrecimiento fue de 52.21 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días

En los últimos días, la Tasa Representativa del Mercado ha vuelto a cruzar la barrera de los 3.700 pesos en varias ocasiones.

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Los cambios exactos han sido los siguientes: