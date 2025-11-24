¡Nueva SORPRESA en el precio del dólar en Colombia hoy 24 de noviembre de 2025! Así se cotizó

El precio del dólar en Colombia amaneció este 24 de noviembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.808,77 pesos.

Eso significa que, respecto al viernes, que fue el último día en el que había cerrado la divisa estadounidense, la Tasa Representativa del Mercado tuvo un ascenso de 67,5 pesos.

En medio de ese panorama, el precio promedio para que las casas de cambio compren dólares se está ubicando en 3.730 pesos, mientras que para la venta se encuentra oscilando los 3.860 pesos.

No obstante, las tarifas exactas que se han identificado en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín son las siguientes:

Bogotá: 3.730 pesos para compra y 3.850 pesos para venta.

Cali: 3.720 pesos para compra y 3.870 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.730 pesos para compra y 3.880 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 24 de noviembre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el lunes de la semana pasada (17 de noviembre de 2025), subió exactamente 44 puntos, que representan un 1.17%.

Mientas tanto, respecto al mismo día del mes anterior (24 de octubre de 2025), la reducción fue de 79.99 pesos, que significan un 2.06%.

Por otro lado, haciendo el análisis con el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año (24 de noviembre de 2024), el descenso fue de 609.81 pesos.

Y, mirando el precio que el dólar alcanzó en Colombia en el inicio del 2025, la disminución fue de 600.38 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado

Después de varios días, el dólar se ha vuelto a mantener por encima de los 3.800 pesos. Las variaciones que ha tenido la Tasa Representativa del Mercado son las siguientes:

