¡Cambio importante en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de octubre de 2025! Así se está cotizando

El dólar abrió en Colombia en la mañana de este 27 de octubre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.858,63 pesos.

Esa tarifa indica que, respecto al viernes 24 de octubre, que fue el último día en el que había cerrado en el país, bajó 30,13 pesos.

En medio de ese panorama, se prevé que el precio promedio para la compra de dólares sea de 3.800 pesos, mientras que el de venta rondaría los 3.920 pesos.

No obstante, hay que tener en cuenta que, en la mañana de este 27 de octubre de 2025, se han detectado las siguientes tarifas en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

Bogotá: 3.830 pesos para compra y 3.940 pesos para venta.

Cali: 3.850 pesos para compra y 3.990 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.750 pesos para compra y 3.900 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 27 de octubre de 2025: estos son los datos más relevantes

El dólar en Colombia, respecto al lunes de la semana pasada (20 de octubre de 2025), tuvo un aumento de 50.51%, que equivalen al 1.33%.

Sin embargo, haciendo la comparación con el precio que el dólar tuvo hace un mes (27 de septiembre de 2025), hubo una reducción de 49.49 pesos.

Por otra parte, haciendo el balance con el precio que el dólar alcanzó hace un año (27 de octubre de 2024), el descenso fue de 458.1 pesos, que significan un 10.61%.

Y, en cuanto al precio con el que el dólar comenzó el 2025 en Colombia, la disminución fue de 550.52 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

El dólar en Colombia tocó los 3.900 el jueves, pero volvió a bajar casi que de inmediato. Los cambios han sido los siguientes: