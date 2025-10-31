¡Cambio trascendental en el precio del dólar en Colombia HOY 31 de octubre de 2025! Así se está cotizando

El precio del dólar abrió este 31 de octubre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.870,42 pesos.

Eso significa que volvió a bajar y que el descenso, respecto al día anterior (30 de octubre de 2025) fue de 14.87 pesos.

Por lo tanto, se estima que el precio promedio para la compra de dólares en Colombia sea de 3.790, mientras que el de venta se ubicaría en 3.910 pesos.

No obstante, se han detectado las siguientes tarifas en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

Bogotá: 3.800 pesos para compra y 3.910 pesos para venta.

Cali: 3.850 pesos para compra y 3.990 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.760 pesos para compra y 3.910 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 31 de octubre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar, a diferencia del viernes de la semana pasada (24 de octubre de 2025), bajó exactamente 18.34 pesos.

Además, haciendo la comparación con el precio que reportó hace un mes, se identificó un descenso de 53.13 pesos.

Por otra parte, mirando el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año (31 de octubre de 2024), se advirtió un decrecimiento de 543.04 pesos, lo que representa un 12.3%.

Y, haciendo el balance con el precio que el dólar alcanzó en el inicio del 2025, la disminución fue de 538.73 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha abierto a lo largo de esta última semana de octubre

A lo largo de toda esta nueva semana, la Tasa Representativa del Mercado del dólar no alcanzó los 3.900 pesos.

Los cambios han sido estos: