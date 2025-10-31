CANAL RCN
Economía

¡Cambio trascendental en el precio del dólar en Colombia HOY 31 de octubre de 2025! Así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 31 de octubre de 2025.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
08:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar abrió este 31 de octubre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.870,42 pesos.

Eso significa que volvió a bajar y que el descenso, respecto al día anterior (30 de octubre de 2025) fue de 14.87 pesos.

Nuevo giro en el precio del dólar en Colombia hoy 30 de octubre de 2025: así se está cotizando
RELACIONADO

Nuevo giro en el precio del dólar en Colombia hoy 30 de octubre de 2025: así se está cotizando

Por lo tanto, se estima que el precio promedio para la compra de dólares en Colombia sea de 3.790, mientras que el de venta se ubicaría en 3.910 pesos.

No obstante, se han detectado las siguientes tarifas en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

  • Bogotá: 3.800 pesos para compra y 3.910 pesos para venta.
  • Cali: 3.850 pesos para compra y 3.990 pesos para venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.
  • Medellín: 3.760 pesos para compra y 3.910 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 31 de octubre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar, a diferencia del viernes de la semana pasada (24 de octubre de 2025), bajó exactamente 18.34 pesos.

Además, haciendo la comparación con el precio que reportó hace un mes, se identificó un descenso de 53.13 pesos.

¿Cambio imprevisto en el precio del dólar en Colombia hoy 29 de octubre de 2025? Así se está cotizando
RELACIONADO

¿Cambio imprevisto en el precio del dólar en Colombia hoy 29 de octubre de 2025? Así se está cotizando

Por otra parte, mirando el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año (31 de octubre de 2024), se advirtió un decrecimiento de 543.04 pesos, lo que representa un 12.3%.

Y, haciendo el balance con el precio que el dólar alcanzó en el inicio del 2025, la disminución fue de 538.73 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha abierto a lo largo de esta última semana de octubre

A lo largo de toda esta nueva semana, la Tasa Representativa del Mercado del dólar no alcanzó los 3.900 pesos.

Los cambios han sido estos:

  • Lunes 27 de octubre de 2025: 3.858,63 pesos.
  • Martes 28 de octubre de 2025: 3.844,20 pesos.
  • Miércoles 29 de octubre de 2025: 3.874,84 pesos.
  • Jueves 30 de octubre de 2025: 3.885,29 pesos.
  • Viernes 31 de octubre de 2025: 3.870,42 pesos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

La condición clave que ahora obliga a los colegios y cambia las reglas de juego: téngalo en cuenta

Ahorro

Darán beneficio de hasta el 100% para quienes vayan a comprar vivienda: estos son los requisitos

Ofertas de empleo

Tesla llegó a Colombia y busca trabajadores: estas son las vacantes que ofrece

Otras Noticias

Luis Andrés Colmenares

Después de 15 años, siguen las preguntas y el dolor por el caso de Luis Andrés Colmenares

¿Quién lo mató? ¿Cuál es la verdad de lo que pasó en la noche del 31 de octubre de 2010 en el norte de Bogotá?

Liga BetPlay

¡Hay nuevo líder y sigue 'ardiendo' la pelea por la clasificación! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025

Tan solo restan dos cupos para completar los ocho clasificados a cuadrangulares. Descubra cómo quedaron las posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras los partidos del jueves.

Bogotá

Activaron alerta verde hospitalaria por Halloween en Bogotá: ¿qué significa esto?

ONU

ONU pidió a Estados Unidos detener ataques en el Caribe y el Pacífico y los calificó de "inaceptables"

Artistas

“Es difícil”: Daddy Yankee desmiente rumores y revela detalles de su situación sentimental