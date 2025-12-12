Dólar en Colombia cerró a la baja hoy: este es el precio del 12 de diciembre de 2025

El precio del dólar en Colombia cerró la jornada de este viernes 12 de diciembre de 2025 con una marcada tendencia a la baja, en una sesión que estuvo influenciada por el comportamiento de los mercados internacionales y una mayor oferta de divisas en el mercado local.

La moneda estadounidense perdió terreno frente al peso colombiano, reflejando un respiro para importadores y consumidores que siguen de cerca la evolución de la tasa de cambio.

Durante la jornada, el dólar mostró una dinámica estable, aunque con presiones bajistas que se consolidaron hacia el cierre del día, en un contexto de moderado apetito por riesgo y expectativas frente a la política monetaria global.

Precio del dólar hoy en Colombia: cierre y comportamiento del mercado

Según el balance del mercado cambiario, el dólar cerró en $3.788,28, lo que representó una caída de $22,71 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este viernes se ubicó en $3.810,99.

A lo largo del día, la divisa alcanzó un precio mínimo de $3.766 y un máximo de $3.810, reflejando una jornada con movimientos moderados.

En total, se realizaron 1.639 transacciones, con un volumen negociado de US$1.323 millones, cifra que evidencia una participación activa de los agentes del mercado y un flujo constante de operaciones cambiarias.

TRM del 12 de diciembre de 2025: variación diaria, mensual y anual

En cuanto a la TRM, la cotización del dólar en Colombia para el viernes 12 de diciembre de 2025 bajó 43,29 pesos, lo que equivale a un descenso del 1,12 % frente al día anterior. Este comportamiento confirma la tendencia bajista observada en las últimas sesiones.

Al comparar con el mismo día del año anterior, la TRM registra una disminución del 12,62 %, es decir, 550,23 pesos menos, lo que muestra una apreciación significativa del peso colombiano en términos anuales.

Sin embargo, frente al mismo día del mes anterior, la tasa de cambio presenta un leve incremento del 1,33 %, equivalente a 50,06 pesos.