CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia cerró a la baja hoy: este es el precio del 12 de diciembre de 2025

El precio del dólar en Colombia cerró a la baja este viernes 12 de diciembre de 2025. Conozca el valor de la TRM, el cierre del mercado y su variación diaria.

Dólar en Colombia cerró a la baja hoy: este es el precio del 12 de diciembre de 2025
Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
02:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia cerró la jornada de este viernes 12 de diciembre de 2025 con una marcada tendencia a la baja, en una sesión que estuvo influenciada por el comportamiento de los mercados internacionales y una mayor oferta de divisas en el mercado local.

¡Trascendental cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 12 de diciembre de 2025! Así se está cotizando
RELACIONADO

¡Trascendental cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 12 de diciembre de 2025! Así se está cotizando

La moneda estadounidense perdió terreno frente al peso colombiano, reflejando un respiro para importadores y consumidores que siguen de cerca la evolución de la tasa de cambio.

Durante la jornada, el dólar mostró una dinámica estable, aunque con presiones bajistas que se consolidaron hacia el cierre del día, en un contexto de moderado apetito por riesgo y expectativas frente a la política monetaria global.

Precio del dólar hoy en Colombia: cierre y comportamiento del mercado

Según el balance del mercado cambiario, el dólar cerró en $3.788,28, lo que representó una caída de $22,71 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este viernes se ubicó en $3.810,99.

Aranceles del Gobierno Trump le han costado cerca de 1.200 dólares a cada familia estadounidense
RELACIONADO

Aranceles del Gobierno Trump le han costado cerca de 1.200 dólares a cada familia estadounidense

A lo largo del día, la divisa alcanzó un precio mínimo de $3.766 y un máximo de $3.810, reflejando una jornada con movimientos moderados.

En total, se realizaron 1.639 transacciones, con un volumen negociado de US$1.323 millones, cifra que evidencia una participación activa de los agentes del mercado y un flujo constante de operaciones cambiarias.

TRM del 12 de diciembre de 2025: variación diaria, mensual y anual

En cuanto a la TRM, la cotización del dólar en Colombia para el viernes 12 de diciembre de 2025 bajó 43,29 pesos, lo que equivale a un descenso del 1,12 % frente al día anterior. Este comportamiento confirma la tendencia bajista observada en las últimas sesiones.

Al comparar con el mismo día del año anterior, la TRM registra una disminución del 12,62 %, es decir, 550,23 pesos menos, lo que muestra una apreciación significativa del peso colombiano en términos anuales.

Sin embargo, frente al mismo día del mes anterior, la tasa de cambio presenta un leve incremento del 1,33 %, equivalente a 50,06 pesos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de diciembre de 2025: número y signo ganador

Inteligencia Artificial

Rappi ofrecerá servicios gratuitos a sus usuarios en Colombia tras anunciar alianza con ChatGPT

Turismo

Gremios reaccionan al proyecto de decreto que afectaría Airbnb en Colombia: pros y contras

Otras Noticias

Barranquilla

Avianca habilita dos aviones de cabina ancha para movilizar pasajeros tras cierre en Barranquilla

De manera complementaria, la compañía programó dos vuelos adicionales hacia Santa Marta para ampliar las alternativas de traslado.

Deportes Tolima

Deportes Tolima, bajo la lupa: Ministerio del Trabajo inspeccionó al club en plena final del FPC

Visita inesperada: Ministerio del Trabajo inspeccionó al Tolima previo a la final del fútbol colombiano ante Junior: ¿Por qué?

Redes sociales

¿Altafulla tiene un nuevo romance? Aspirante a La casa de los famosos revela la verdad sobre él

Tiroteo en Estados Unidos

Señalado asesino de Charlie Kirk comparece en público por primera vez

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?