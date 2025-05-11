CANAL RCN
Economía

Dólar sorprendió y cambió de tendencia este 5 de noviembre en Colombia: así se cotiza la divisa

El dólar rompió hoy la racha de estabilidad en el mercado colombiano, registrando un repunte que obligó a revisar los pronósticos de continuidad en el alivio cambiario.

Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
07:52 a. m.
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy miércoles 5 de noviembre de 2025 se fijó en $3.872,47 pesos. El análisis indica estabilidad a corto plazo y una disminución superior a los $500 pesos en la comparación anual.

El dólar estadounidense se cotiza hoy en el mercado colombiano con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.872,47 pesos. Esta cifra, establecida por la Superintendencia Financiera, marca una jornada de relativa calma en el mercado cambiario, aunque con una ligera inclinación al alza respecto al cierre anterior.

La divisa registró una subida de 12,35 pesos frente al día inmediatamente anterior (4 de noviembre), lo que apenas representa un aumento del 0,32%. Sin embargo, esta pequeña variación diaria no rompe la tendencia de estabilidad que ha caracterizado al peso colombiano en las últimas semanas.

Movimientos del dólar en el último tiempo

Al examinar las fluctuaciones en periodos más cercanos, se confirma la consolidación del precio en la banda actual. En comparación con el mismo día de la semana anterior, el dólar experimentó una disminución mínima del 0,06% (equivalente a 2,37 pesos).

Similarmente, frente al inicio del mes anterior, la reducción fue de solo 1,71 pesos (0,04%).

El dólar en Colombia respecto al año anterior

El panorama más alentador se observa al contrastar el precio actual con el de periodos más amplios. El peso colombiano ha demostrado una notable fortaleza acumulada:

Frente al inicio del año 2025, el dólar ha caído un significativo 12,17%, lo que se traduce en un alivio de 536,68 pesos para la economía nacional.

La tendencia se profundiza al mirar la comparación interanual: respecto al 5 de noviembre del año anterior, el precio ha bajado 541,53 pesos, una robusta disminución del 12,27%.

La caída superior a los $500 pesos reduce la presión inflacionaria sobre los bienes y servicios importados y optimiza las proyecciones de costo para los sectores industriales y de tecnología que dependen de insumos extranjeros.

