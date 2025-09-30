CANAL RCN
Economía

Importante e influyente cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 30 de septiembre de 2025

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 30 de septiembre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
07:11 a. m.
El precio del dólar en Colombia abrió este 30 de septiembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.901.29 pesos.

De esa manera, volvió a bajar y, respecto al día anterior (29 de septiembre de 2025), el descenso fue exactamente de 6.83 pesos.

Teniendo en cuenta esa realidad, se espera que el precio promedio para la compra de dólares en Colombia sea de 3.800 pesos, mientras que el de venta se podría situar en 3.940 pesos.

Aunque, en las primeras horas de la mañana de este 30 de septiembre de 2025, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

  • Bogotá: 3.820 pesos para compra y 3.950 pesos para venta.
  • Cali: 3.800 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.
  • Medellín: 3.790 pesos para compra y 3.940 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 30 de septiembre de 2025: estos son los datos más significativos

El precio del dólar en Colombia, en comparación al martes de la semana pasada (23 de septiembre de 2025), subió exactamente 49.13 pesos, lo que equivale al 1.28%.

Sin embargo, haciendo el comparativo con el mismo día del mes anterior (30 de agosto de 2025), el precio del dólar en Colombia registró un descenso de 117.12 pesos.

Además, respecto al precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año (30 de septiembre de 2024), hubo un decrecimiento de 262.92 pesos, que representan un 6.31%.

Y, en el último escenario, tomando como referencia el precio con el que el dólar inició el 2025 en Colombia, la caída fue de 507.86 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

El dólar había repuntado en el inicio de la semana, pero volvió a bajar este 30 de septiembre de 2025. Sin embargo, aún permanece por arriba de los 3.900 pesos.

Los últimos cambios han sido los siguientes:

  • Jueves 25 de septiembre de 2025: 3.881.26 pesos.
  • Viernes 26 de septiembre de 2025: 3.898.87 pesos.
  • Sábado 27 de septiembre de 2025: 3.908.12 pesos.
  • Domingo 28 de septiembre de 2025: 3.908.12 pesos.
  • Lunes 29 de septiembre de 2025: 3.908.12 pesos.
  • Martes 30 de septiembre de 2025: 3.901.29 pesos.
