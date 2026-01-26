Precio del oro supera barreras históricas: no hay una, son varias las razones

La reciente valorización del oro ha sido impulsada por la turbulencia en torno a las ambiciones de Trump respecto a Groenlandia y sus constantes presiones sobre la Reserva Federal. Según Fawad Razaqzada, analista de mercado de Forex.com, lo ocurrido recientemente es un fenómeno técnico claro:

"En los últimos días, la acción sobre el precio del oro ha sido un comportamiento de manual de refugio seguro", comentó el experto, añadiendo que "la demanda subyacente de protección sigue allí. La confianza en el dólar y los bonos parece un poco endeble".

A estos factores políticos se suman tensiones geopolíticas de larga data, como las guerras en Ucrania y Gaza, junto con la intervención de Washington en Venezuela. En los últimos dos años, elementos económicos como la elevada inflación mundial y la debilidad del dólar han servido como cimientos para el fortalecimiento de este metal.

El precio de la plata también responde a la incertidumbre global:

El fenómeno no se limitó al oro; la plata, otro valor refugio por excelencia, también registró niveles significativos al alcanzar los 109 dólares por onza.

Paralelamente, el dólar estadounidense experimentó un debilitamiento este lunes, 26 de enero, debido a las especulaciones sobre una posible intervención conjunta entre las autoridades de EE. UU. y Japón para respaldar al yen.

Como consecuencia, el yen repuntó en 153,89 por dólar, su nivel más alto desde noviembre. Mientras, el dólar retrocedió frente a una canasta de divisas que incluye el euro, la libra esterlina, el won surcoreano y el dólar de Singapur.

Trump habría alcanzado el marco para “un acuerdo” por Groenlandia

A su paso por el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el presidente Trump decidió echarse para atrás con los aranceles que iba a imponer a ocho países de Europa y explicó que:

“Tras una reunión muy productiva con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”.