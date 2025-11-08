Estos son los precios de arriendos en zonas universitarias en Bogotá y otras ciudades
Conozca cuánto cuesta vivir en apartaestudios y hasta habitaciones compartidas cerca de los campus en las principales ciudades.
Noticias RCN
06:00 a. m.
Con el inicio del segundo semestre académico, miles de estudiantes en Colombia se enfrentan a uno de los retos más importantes y es encontrar dónde vivir.
En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, los arriendos en zonas cercanas a universidades oscilan entre los $500.000 y los $2 millones, dependiendo de la ciudad, el barrio y el tipo de inmueble.
Según datos del portal Fincaraiz.com.co, los arriendos más accesibles se concentran en estratos 2 y 3, aunque con amplias diferencias regionales.
¿Cuánto cuesta un arriendo cerca de universidades en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla?
- En Bogotá, barrios como Puente Aranda y Barrios Unidos tienen apartamentos entre $800.000 y $1.400.000. Mientras que, en zonas centrales como La Candelaria, los valores pueden superar el millón y llegar hasta los $2 millones por inmuebles de una habitación.
- En Medellín, sectores como Miraflores y Manrique ofrecen desde $500.000 para apartaestudios y hasta $1 millón para apartamentos con más habitaciones.
- En Cali, zonas como Los Comuneros manejan precios desde los $500.000 hasta $1.400.000.
- En Barranquilla, barrios como San José y Barrio Abajo tienen opciones entre $850.000 y $1.9 millones, dependiendo del estado, ubicación y servicios.
Consejos para buscar arriendo a estudiantes universitarios
Baltasar Urrestarazu, gerente regional de Fincaraiz.com.co, advierte que muchos estudiantes cometen errores que complican el proceso.
Buscar sin definir un presupuesto, no usar los filtros adecuados y elegir zonas al azar son errores frecuentes que pueden salir caros.
Al mismo tiempo, recomendó no dejarse llevar por precios bajos sin revisar seguridad, conectividad o calidad del entorno.
Entre los consejos clave para una búsqueda efectiva de arriendo para universitarios están:
- Comenzar al menos un mes antes del inicio de clases.
- Priorizar zonas con buen transporte o cercanas a la universidad.
- No dejar que el arriendo supere el 30% del ingreso disponible.
- Revisar que el contrato esté completo y legalmente sustentado.
- Usar plataformas reconocidas para evitar fraudes.
En esta temporada, los apartaestudios siguen siendo los más buscados por su tamaño funcional y cercanía a zonas académicas. Sin embargo, las viviendas de dos o tres habitaciones, al permitir compartir gastos entre estudiantes, son una opción rentable y con mayor disponibilidad.
También crecen las ofertas de habitaciones en arriendo, ideales para quienes buscan economía y flexibilidad.