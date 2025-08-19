CANAL RCN
Economía

¿Cuándo será el próximo festivo en Colombia? Habrá que esperar un buen tiempo

Tras el festivo de agosto, en Colombia habrá que esperar varias semanas para volver a disfrutar de un puente, y será en octubre cuando llegue la próxima fecha de descanso.

¿Cómo combinar vacaciones y días festivos para maximizar el descanso?
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
05:35 p. m.
El calendario de festivos en Colombia suele ser uno de los más consultados por trabajadores y estudiantes que buscan organizar viajes, reuniones familiares o simplemente aprovechar un día extra de descanso.

Sin embargo, tras el puente de la Asunción de la Virgen, celebrado el pasado lunes 18 de agosto de 2025, habrá que esperar varias semanas para volver a tener un feriado.

¿Cuál es el próximo festivo en Colombia en 2025?

Septiembre no cuenta con ningún día festivo, por lo que la espera será de casi dos meses. El siguiente feriado en Colombia será el lunes 13 de octubre de 2025, fecha en la que se conmemora el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, anteriormente conocido como Día de la Raza.

Aunque su fecha original es el 12 de octubre, en Colombia se traslada al lunes gracias a la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), que determina que varias celebraciones que caen entre semana pasen al lunes siguiente.

Los festivos que restan en 2025

Después del puente de octubre, el calendario nacional contará con las siguientes fechas de descanso:

Lunes 3 de noviembre: Día de Todos los Santos (trasladado desde el 1° de noviembre).
Lunes 17 de noviembre: Independencia de Cartagena (trasladado desde el 11 de noviembre).
Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.
Jueves 25 de diciembre: Navidad.
En total, a Colombia le quedan cuatro puentes festivos en lo que resta de 2025, además de la tradicional celebración de Navidad. Por eso, quienes planean viajes o escapadas deberán marcar bien estas fechas en el calendario.

